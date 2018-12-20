指未能保护用户个资·美国立案起诉脸书 社交网站龙头脸书深陷外泄用户隐私风暴持续延烧，美国华盛顿特区检察长周三就早前爆发的“剑桥分析”丑闻，指控脸书未能有效保护数千万用户的个资，立案起诉脸书。

不满脸书曾聘公关公司攻击持相反意见的犹太裔富商索罗斯，数十个美国民权组织，去信给脸书要求创办人兼行政总裁扎克伯格（左）及营运总监桑德伯格（右）下台。（图：法新社）

（美国·华盛顿20日讯）社交网站龙头脸书深陷外泄用户隐私风暴持续延烧，美国华盛顿特区检察长周三就早前爆发的“剑桥分析”丑闻，指控脸书未能有效保护数千万用户的个资，立案起诉脸书。

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《华盛顿邮报》形容，今次是美国监管当局首次试图就“剑桥分析”事件寻求向脸书追讨法律责任。由于脸书已遭到美国多个州与联邦政府部门调查，令其卷入的法律诉讼可能愈来愈多，也因此或需支付庞大的罚款及增加其运营成本。

允“剑桥分析”分享个资

华盛顿特区检察长拉辛指控，脸书允许英国政治顾问公司“剑桥分析”，与其他第三方应用程式公司，在未经用户许可的情况下，擅自收集用户个资，让用户陷入个资外泄的风险。

今年3月，有第三方通过在脸书设立应用程式，发起心理测验，不当收集全球8700万脸书用户资料，而“剑桥分析”获分享部份资料，并用于2016年美国总统大选前发布针对性的广告。

拉辛指出，脸书错误引导用户，告诉用户已检查了第三方应用程式公司，实际上却只是几次的检查，并且在“剑桥分析”事件被揭露前的2年已知悉情况。控状书中也写道，若脸书对第三方应用程式公司执行和维持合理的监督，它原可以防止对方滥用客户的资料。

批脸书“监督松懈”

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拉辛批评脸书“松懈的监督，以及令人混乱的隐私设定”，他并透露，脸书曾尝试在他提出控诉前，私了案件。但他认为提出诉讼是必要的，以便脸书能“加速改变”。

脸书发声明称，“我们会检视这些投诉，并期待与检察长在华盛顿特区和其他地方继续我们的讨论。”

脸书连番卷入用户隐私外泄丑闻，上周承认多达680万用户的相片恐因脸书软体漏洞而遭第三方应用程式存取，当中包括他们上传至脸书但最终没有发布的相片。欧盟正调查事件，脸书可能得为事后久久未通报、违反欧盟法规而被罚款多达16亿美元（约67亿令吉）。

脸书公司周二又被揭露与逾150间主要是科技业同行的公司分享其用户个资，但用户既不知情，又无法透过修改隐私设定阻止。脸书此举可能违反2011年与美国联邦贸易委员会（FTC）达成、禁止它在无用户直接授权下分享资料的协议。

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知情人士向《华邮》表示，华府检察长可能将上述指控也纳入控告脸书一案。

另外，除了联邦贸易委员会，证券交易委员会（SEC）、司法部等联邦机构，亦已就“剑桥分析”事件对脸书展开多月调查。

今年3月来自两党的37名州检察长致函脸书，要求了解更多有关“剑桥分析”的资料，以及该公司与美国总统特朗普的竞选活动的关系。

而英国政府的资讯专员办公室（ICO）10月已就“剑桥分析”事件向脸书罚款50万英镑（约264万令吉）。



脸书职员于早前在纽约布莱恩特公园开设一个一日的公用亭，向访客讲解该公司新的隐私管控方针。（图：法新社）

至少6部门调查脸书

据州属官员指出，至少有6个州属与联邦政府部门都在调查脸书。

杜肯大学法学院教授麦卑克指出，美国其他州属也可能对脸书提出像华盛顿特区那样的诉讼，以迫使脸书用罚金以及修改商业作业方式的形式来解决问题。他说：“若一家公司在全国面对51项欺骗案的指控，就会形成真正的冲击。”

而脸书今年坏消息接踵而来，周三其股价跌7.25%至133.24美元，为7月26日以来最大单日跌幅，而今年以来股价已跌了24%。

数十民权团体促扎克伯格辞职

脸书正面临来自四面八方的批评。数十个民权团体不满脸书曾聘公关公司攻击持相反意见的犹太裔富商索罗斯，去信给脸书公司，指他们应为“把反犹当成武器”等错误负责，呼吁罢免董事长兼执行长扎克伯格、营运长桑德伯格在董事会的职务。

社运人士与民权团体在一封联署信中写道：“你们雇用选战式策略的顾问公司Definers Public Affairs从中调查、破坏并攻击我们的盟友，种种手法都模仿最恶劣、名声最差的政治特工和仇恨团体。”

“脸书用针对慈善家索罗斯的反犹太运动利己，藉此转移批评，此做法实在可耻。”

民权团体在连署信中呼吁，扎克伯格和桑德伯格退出脸书董事会。他们也要求脸书应扩大董事会代表性，以反映脸书这个社群网络全球各地的多元性。

这封信有32个团体连署，包括阿拉伯裔美国人协会、“媒体对美国很重要组织”、“妈妈站起来”、“前进全国有色人种民权促进协会”（NAACP）、南方贫困法律中心（SPLC）等。

桑德伯格抑制反脸书惹非议

被视为是脸书“大家长”的桑德伯格因抑制反脸书声音也惹非议。作为一名杰出的女权主义者，桑德伯格在政界拥有广阔的人脉。随着索罗斯早前批评脸书是“社会的威胁”后，桑德伯格被指聘请顾问公司和网络写手攻击索罗斯。

NAACP在同一天发起“登出脸书账号”的抵制行动，抗议非白人在社媒和职场的不公对待。

正值参议院情报委员会指俄罗斯在2016年美国大选期间针对非裔美国人发动网络内容，以压制民主党选民的投票率，NAACP敦促国会对脸书展开进一步调查。

NAACP主席约翰逊说：“脸书与党派公司的接触，后者利用脸书攻击政敌、散播不实消息，以及散播非裔社群应受谴责的不实写照。”

打击仇恨言论及假消息

脸书移除涉缅军假帐号

除了被指不尊重用户私隐，脸书亦经常被抨击漠视仇恨言论的威力；为此，脸书日前宣布移除了数以百计与缅甸军方有关、涉“有组织不实行为”的专页和账户。

脸书是缅甸最受欢迎和具影响力的社交平台，有约2000万用户，但多年来因为未能有效处理恶意贴文而遭到外界抨击，特别是对于缅甸罗兴亚穆斯林的问题上。

在新一轮行动中，脸书表示，他们已移除了约425个专页、17个群组、135个账户，以及姐妹平台Instagram的15个账户；官方网志解释，这些户口在身份和内容上有误导之嫌，表面上张贴独立新闻、娱乐、美容和生活风格内容，专页名计有“我们爱缅甸”（We Love Myanmar）、“轻松笑一笑”（Let\'s Laugh Casually）等，其实都连结到军方或已删页面，其中一个更有达250万追踪者。

这是脸书在10月和8月删除帐号后，第三次进行扫荡行动，移除所谓“协同不实造谣行为”的缅甸脸书专页与帐号。

脸书一直试图修复其遭重创的声誉，加快让仇恨言论下架的速度，并誓言要在2018年底前将缅甸语审查员增加到100人。

