100PLUS全部口味你试了吗？ 100PLUS自1983年在大马面市，也是马来西亚第一种运动饮料。一路走来遥遥领先，迄今其运动与活跃生活的定位备受赞扬。

100PLUS自1983年在大马面市，也是马来西亚第一种运动饮料。一路走来遥遥领先，迄今其运动与活跃生活的定位备受赞扬。

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F＆N Beverages Marketing Sdn Bhd宣布100PLUS的全系列饮料已获得“较健康标志”。所有100PLUS产品皆获得HCL认可。喜欢非碳酸饮料的人士可以选择无气电解质饮料100PLUS ACTIVE，而喜欢不同口味的人士不妨选择浆果口味100PLUS（Berry）、香橙口味100PLUS（Orange）、柠檬青柠（Lemon Lime）、黑加仑子100PLUS（Blackcurrant）。至于寻找低糖饮料的人来说，F＆N Beverages Marketing Sdn Bhd在2018年4月份推出100PLUS Reduced Sugar，每100毫升含有4克糖量。

F＆N品牌行销副总裁林国翰表示，100PLUS的产品组合从此将紧随此路线，将最好的一切给予消费者，履行公司的承诺。如今，人人都可享用低糖分的100PLUS，为消费者提供更健康饮料的选择。

若消费者喜欢饮用非碳酸饮料无气电解质饮料100PLUS ACTIVE是绝佳选择。它含有维他命B3，B6和B12，有助减缓疲劳。其中电解质（electrolytes）也可补充人体流汗时所流失的矿物质。

每100毫升仅含6克糖份

他说：“重制配方是一个复杂的过程，除了必须保持深受消费者喜爱的味道与口感之外，我们亦坚持保存它能快速补充水分的绝佳效益。我们已成功重制100PLUS所有产品系列的配方，现在每100毫升饮料仅含6克或更少的糖分，符合较健康标志的规定与标准。100PLUS也希望可以借此机会鼓励大众勇于启发自己的潜能，保持活跃，活出自我。”

除此之外，100PLUS近来也推出一种大马人民喜爱的全新口味--100PLUS黑加伦子（Blackcurrant）。

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100PLUS行销经理梁慧燕介绍，这款清新的紫红色有气饮料，不但能充份解渴，更能满足消费者的味蕾。

F＆N提供多种饮品选择

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F＆N今年欢庆成立135周年，公司一直致力为消费者提供高品质，更健康的产品。

100PLUS不仅活跃于赞助体育运动，而且也积积推广活跃的生活方式。随着100PLUS ReducedSugar推出，人们可以享用低糖含量的100PLUS，更健康的选择。

网址：HTTPS://100plus.com.my/

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