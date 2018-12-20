诺萨： 国羽掀退出热潮‧不影响争晋东奥 他表示，大马羽总目前缩小国羽阵容，集中栽培年轻有潜质的球员，若是资深球员要继续留队，但是必须遵从所有订下的规则和安排。

（图：马新社档案照）

（吉隆坡20日讯）大马羽总会长拿督斯里诺萨认为，大马国羽掀起退出国羽浪潮，转打职业球，反而会使大马在争取2020东京奥运会，相信会有更多球员入选。

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也是大马奥理会会长的诺萨，昨日在出席国家体理会颁发奖励金给选手后表示，大马羽总一直以来都给球员机会成为职业球员，因为这将对推动大马羽运有益无害。

他表示，大马羽总目前缩小国羽阵容，集中栽培年轻有潜质的球员，若是资深球员要继续留队，但是必须遵从所有订下的规则和安排。

他说，他认为即使是资深球员离开国羽，他相信大马在迈向东京奥运，会有更多球员获得参赛资格。

除了里奥混双亚军陈炳顺与吴柳莹，里奥男双亚军吴蔚昇与陈蔚强也证实有意离开国羽，但是尚未做出最后决定。

伊斯干达转打职业球，对大马国羽没有造成任何影响，因为大马国羽随时等待一哥李宗伟重返，加上李梓嘉和梁峻豪，国羽男单仍有能力向东京奥运发出冲击。

女单方面，大马最大希望是吴堇溦，另一位是谢抒芽。

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至于男双，除了世界排名15的双蔚组合，大马尚有世界排名22的谢定峰与苏伟译和世界排名29的王耀新与张御宇。

而在女双方面，虽然温可微因伤影响表现退役，但是许嘉雯与叶铮雯表现不俗，目前的世界排名已达39，此外也有邹美君与李明晏，成为国羽女双主力。

在混双方面，在顺莹组合离开国羽，大马国羽尚有两支主力组合分别是吴顺发与赖洁敏和陈健铭与赖沛君位居世界排名前30。