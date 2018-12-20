芦骨“免费”停放变乱泊．拟明年恢复停车收费 重新整顿波县的停车收费制度，波德申市议会计划在2019年开始，重新恢复芦骨市区所有的停车收费，预料至少有500多个停车位涉及！

芦骨市区的停车位一度停止收费，如今波德申市议会计划重新恢复停车收费，预料芦骨市区至少有500多个停车位涉及其中。（图：星洲日报）

（森美兰．芦骨19日讯）重新整顿波县的停车收费制度，波德申市议会计划在2019年开始，重新恢复芦骨市区所有的停车收费，预料至少有500多个停车位涉及！

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据悉，波德申市议会目前已把有关建议带入议会上讨论，若此建议在议会上顺利通过，芦骨市区所有的街上停车位，最快将在明年1月开始，正式恢复收费。

民众不满停车收费制

在此前，市议会已经在芦骨市区规划好停车位编号，凡是大街旁的停车位，民众都必须购买停车固本来缴付停车费，惟两三年前开始，由于民众不满停车收费制度，因而引起不少反弹。

久而久之，随着市议会官员不再严厉执法，芦骨市区的停车收费制度早已“名存实亡”，其设立在芦骨街上的谘询柜台也废置多时，目前也没派遣官员驻守。

此外，由于停车收费制度停止，附近商家也不再售卖停车固本，令整个芦骨市区的停车位处于无人管理的一带，民众可随意“免费”停放车辆，一旦遇到车辆多的高峰期，就会造成非法乱停车的现象。

芦骨市会损失收入来源

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更重要的是，由于目前仅有波德申市区仍在实行停车收费制度，而这两三年来，芦骨市区因处于“无收入”的处境，这也令市议会损失了一笔重要的收入来源。

因此，为了更好的整顿整个波德申的停车收费制度，市议会也计划恢复芦骨市区的停车收费，包括芦骨巴刹前的免费停车位，也会改成收费制。

据商家反映，这几个月来，市议会也开始派出官员与商家接洽，并游说商家以优惠的价格来代理停车固本，以便日后售卖给民众。

逾13商家曾代售停车固本

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根据波德申市议会显示的记录，仅是在芦骨区，至少有13至15个商家曾经代理售卖停车固本。

而波德申市议会制定的停车收费，在前朝政府的消费税政策下，是以每小时43仙计算，但在废除消费税后，每小时的停车费也恢复至40仙。

代理者享逾20%优惠

惟类似的收费，在整个森州而言，价格仍是属于比较低廉，为了吸引商家重新代理停车固本，市议会也开出优惠条件，无论是小时制或整天制的固本，凡是代理者，都可享有至少20%的优惠。

《花城》社区报记者今早也向商家了解情况，商家指出，虽然他们目前不知道市议会将恢复停车收费，但却听闻，市议会官员最近也询问一些商家，是否有意重新代理售卖停车固本。

皆因，这些之前曾经代理过停车固本的商家，由于停车不再收费后，也选择不再代理停车固本。

商家也透露，市议会最近也开始在一些停车位地区设立告示牌，因此他们猜测重新落实停车收费的可能性非常大。

40仙停车费合理

不过，他们却对恢复停车收费的措施不排斥，毕竟在整个生活水准提高下，市议会仍收取每小时仅40仙的停车费，已经是难能可贵，对民众也没有造成太大的影响。

惟他们希望，市议会在获得这笔收入后，能够专注提升波德申的基础设备，善用在发展用途上。

波德申市议员石家益：停车收费制仍处讨论阶段

市议会确实有针对恢复芦骨市区的停车收费制度进行讨论，惟目前尚处于初步讨论的阶段，暂时未有任何定夺。

Layang-layang零食店东主陈汉铭：盼降低波德申门牌税

我认为应该采取停车收费制度，现今在雪隆一带的停车费，1小时至少要数令吉，现在只是收取40仙并不过份，而且这原本都是市议会的收入来源。

不过，我希望市议会在得到这样的收入后，能够加以善用，用于惠民的政策上，包括降低波德申的门牌税，特别是波德申的门牌税，相比其他地方是来得更好。

芦骨美食坊业者吴荣盛：费用应用于地方发展

我经营的小食中心前的停车位是私人地方，所以停车位也是免费供应给顾客，所以对我不会造成任何影响，不过我还是赞成这样的措施，收费不是问题，让我希望这笔费用，往后能够用于发展上，包括改善芦骨的路洞问题。

芦骨巴刹前的免费停车位，如今也要采取收费制度。（图：星洲日报）

波德申市议会的停车收费，在废除消费税后，如今是以每小时40仙计算。（图：星洲日报）

芦骨街上的市议会柜台，在芦骨市区几年前开始停止停车收费后，一直废置到今日，也不见官员在场驻守。（图：星洲日报）