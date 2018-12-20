沙地预算揭密．油价明年估80美元 沙地阿拉伯公布2019年财政预算案，政府支出将扩大7%，总额改写历史新高，力拚刺激经济成长，且预算案也显示沙地看好明年国际油价上看80美元。

（图：法新社）

（沙地阿拉伯．利雅得20日电）沙地阿拉伯公布2019年财政预算案，政府支出将扩大7%，总额改写历史新高，力拚刺激经济成长，且预算案也显示沙地看好明年国际油价上看80美元。

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沙地计划将明年政府支出扩大至1.11兆里尔（约1.23兆令吉），高于今年的1.03兆里尔；预估明年连续第六年录得预算赤字，报1310亿里尔，相当于国内生产总值（GDP）的4.2%，低于今年的4.6%。

沙地也预估明年经济成长2.6%，高于今年的2.3%；明年非石油部门GDP成长率从2.3%加速至2.5%。

沙地明年预算罕见看多油价，显示认为石油输出国组织（OPEC）与伙伴国明年的减产行动将支撑油价。

能源大臣法力赫周三表示，他预计石油库存将在第一季末之前减少，但称油市受到地缘政治和宏观经济因素，以及投机活动的打击。

“我们仍专注于基本面，我可以告诉你，我们将在2019年实现供需平衡。”

彭博首席中东经济学家达乌德表示，假设沙地日产量继续维持在102万桶，且沙地阿美（Saudi Aramco）未增加对政府配置，相当于沙地预估明年布兰特原油平均每桶80美元。

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达乌德说，若沙地想达到预算平衡，油价须涨破95美元。

然而，沙地推估的油价比多数分析师高，明显与往年作法不同。分析师预估明年油价徘徊在73美元附近。

油价周四下跌，抹去上日的大部份涨幅，重陷本周稍早的跌势，因担忧供应过剩和全球经济前景。

亚洲时段，纽约原油期货跌0.78美元或1.6%，至47.39美元，接近抹去周三录得的0.96美元涨幅。布兰特原油期货跌0.66美元或1.2%，至56.58美元。上日涨近2%。