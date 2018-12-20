中国人行“低调”变相降息 就在决策者推出定向措施来提振经济成长之际，中国人民银行变相“降息”，将向愿意增加小微企业贷款的银行提供最高3年期限的低成本流动性支持。

（中国．上海20日讯）就在决策者推出定向措施来提振经济成长之际，中国人民银行变相“降息”，将向愿意增加小微企业贷款的银行提供最高3年期限的低成本流动性支持。

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人行周三晚间发布声明称，将创设定向中期借贷便利（TMLF），接受符合监管要求、并有潜力增加对小微企业信贷投放的银行的申请。这项工具的操作利率为3.15%，低于目前期限更短的工具利率。

今年以来人行已4次调降存款准备金率，这项新流动性工具的推出表明，决策者仍然关切整顿影子银行对经济成长带来的压力。即便如此，人行目前为止还没有采取全面降低借款成本的措施，若这样做会使脆弱的人民币汇率进一步承压。

人民币跌穿6.91

周四盘中，人民币兑美元在岸价跌穿6.91，低见6.9169，离岸价也失守6.91，低见6.9106。官方开出的中间价报6.8936，较上日中间价6.8869下调67点子或0.1%。

麦格理证券驻香港经济学家胡伟俊表示，人行是为了支持民营和小微企业而低调降息，中国显然在逐步升级宽松措施。

中国将长期流动性支持与银行向实体经济放贷情况挂钩的做法，正是进一步借鉴英格兰银行和欧洲中行此前用过的方法。

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长期以来，与贷款给国有企业这种更安全的做法相比，中国主要银行一直缺乏向大多规模较小的民营企业提供贷款的动力。

尽管政府推动支持民营企业，但中国大型商业银行今年对小微企业的贷款增速仍落后于其他金融机构。此外，人行还决定将再贷款额度增加人民币1000亿元（约606亿令吉）。

兴业银行首席经济学家鲁政委表示，人行周三举措可视为结构性的定向降息。他表示，降低人行提供给商业银行的资金成本，而不是下调基准贷款利率，可以避免杠杆率反弹，并有助于稳定市场对人民币汇率的预期。

贸易战和国内经济增速放缓形成内外双重冲击，同时受过去几年去杠杆政策影响，中国债券市场违约规模已超过1000亿元，民企更是重灾区。

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根据《彭博社》12月所做调查，中国经济2019年增速料降至6.2%，将会是约20年来的最低水平。