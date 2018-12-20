张俊虹跨界初体验．李吉汉哄出金嗓子 张俊虹之前都以大马跳水队身份出国征战，这次首次以歌手身份上南宁春晚，不知她心情如何？

李吉汉带领新人包括张俊虹合唱的《路》正面激励，他表示，“我觉得这首合唱曲目很适合俊虹，唱出大家来自不同的背景，却有同一个梦想，只要合力去做，就可见美丽曙光。”（图：星洲日报）

一个是世界跳水冠军；一个是首位华裔“大马偶像”（Malaysian Idol），看似风马牛不相及，但《路》创作合辑却把28岁的张俊虹和36岁的Daniel李吉汉“牵扯”在一起，甚至会于明年1月初飞往中国参与南宁国际春晚。张俊虹表示自己以前在中国集训时都会看春晚，“没想到现在自己竟有唱上春晚的一天。”李吉汉更以“诚恳美声派”来形容她的歌喉，并指“感情比技巧更重要”。

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张俊虹首登春晚

李吉汉曾在2017年上过南宁国际春晚，说到这次将以“大师兄”身份，带张俊虹和pH Music指数音乐新人Amrita孙惠洋、Kelvin刘凌亨，Karmun黄嘉雯和Jyang陈劼扬一起上南宁国际春晚，问他对众人有何忠告？他表示，“他们5人各有特色，只要用心把表演准备好即可。”

张俊虹之前都以大马跳水队身份出国征战，这次首次以歌手身份上南宁春晚，不知她心情如何？“觉得很奇妙，但我现在还感受不到那份紧张感。”她表示在养伤期间，若有些有趣邀约，她都想尝试。“目前唱歌是比较另类的新尝试，但我现在也要慢慢开始、一步步恢复训练。”

被调侃活在自己世界里

李吉汉透露她当时来录音时还拄着拐杖，张俊虹表示，“我9月动完膝盖手术后，跟医生说我要坐轮椅，但医生不给，要我手术第2天就下床走路，要我动起来。”说到家人朋友对她这次唱歌有何说法？她表示，“没耶！我就很安静的去录音，然后悄悄的去了发布会，也没怎样去听外面的声音。”让李吉汉不禁取笑她只活在自己的世界里。

问张俊虹这次受邀为《路》合辑录音的感受，她快人快语表示，“他们敢叫我唱，我就唱。”她表示自己虽然一直喜欢唱歌，但进录音室又是另一回事。”她形容李吉汉这位配唱制作人“很友善，像哄小孩那样哄我。”李吉汉形容张俊虹是完美主义者，虽然觉得她已做得很好，但她仍对自己有更高的要求。问张俊虹从小到大都这样吗？她表示，“因为我是家里长女，从小就被教育要成为妹妹的好榜样，而且接受跳水训练时，教练对我很严格，不知不觉就成这样了，所以当别人说，‘很好啊’，我都会心想‘真的假的’。”

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李吉汉放下身段熬过低潮

李吉汉表示自己2005年拿下“大马偶像”荣誉时一夕爆红，但后来有过很低潮的时候，不但把车子卖了，还差点要卖屋子。他曾接下爸爸要他做海产贸易的挑战，也当过咖啡师，“这些对我而言都是很好的磨练，甚至放下身段去拿货、送货。”他表示，2016年pH Music指数音乐要找制作人，就把他给找了回来。“2017年那首单曲《一公里》，非常符合我的心情。

像我早前在韩国跟女友求婚，当下的心情是，要珍惜身边的人，不要一直说等多赚一点钱才打算。”

张俊虹面临转换人生跑道

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张俊虹从中学开始就知道李吉汉这大马偶像，但他有段时间“突然就不见了”。她说，“这是我第一次听他说低潮期的故事，我们运动员有自己的黄金时期，到了一个时间就得退下来，另找人生跑道，他已经走过了，而我才要开始。”她表示自己固然有害怕的时候，“但我会告诉自己，不要太在乎别人的看法，而忘记自己的感受。”

目前仍在养伤阶段的张俊虹，以玩票性质参与《路》和《颂》2首歌曲的录制，问她有关歌唱问题时，她很多时候都露出“搞怪”表情，对跳水以外的自己似乎没太大自信。但在听到李吉汉一番“当艺人又怎样”的肺腑之言时，她也有感而发表示，“对啊！是运动员又怎样？”她坦言自己也会害怕和紧张，“我这10多年来一直在运动圈子，如果哪一天不再是运动员了，一定会很迷茫。未来我需要鼓起很大的勇气，这是我要向李吉汉学习的地方。”让李吉汉不禁表示：“真的，一切要以平常心看待，自己的开心最重要。”