德甲‧1比0小胜莱比锡‧拜仁逼近多特蒙德 拜仁抓紧多特输球的绝佳良机，主场凭借老将利贝里打入全场唯一进球，成功击败莱比锡，以10胜3和3负积33分继续排名第3。

拜仁慕尼黑老将利贝里打入全场唯一进球，助队以1比0击败莱比锡，成功缩短与领头羊多特蒙德的差距。（图：法新社）

（德国‧柏林20日讯）拜仁慕尼黑把握领头羊“大黄蜂”多特蒙德输球的良机，在第16轮德甲联赛主场以1比0击败莱比锡，成功在积分榜上缩短与榜首的差距，而他们接下来将盼望多特在下一轮对垒老二门兴格拉德巴赫时也吞败，那样便能再近一步缩短双方之间的差距。

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在周中上演的第16轮联赛，多特意外客场以1比2不敌保级队杜塞尔多夫，开季迄今的联赛不败金身也因此告破，但仍以12胜3和1负积39分排在榜首。

而迟一天开赛的卫冕冠军拜仁抓紧多特输球的绝佳良机，主场凭借老将利贝里打入全场唯一进球，成功击败莱比锡，以10胜3和3负积33分继续排名第3。

目前，拜仁与老二门兴同样积分（因净胜球落后排名第3），并将他们与多特的差距缩短至6分，而在周末的第17轮联赛，多特将主场对垒门兴，拜仁将因此坐收渔翁之利。

若多特输给门兴，那拜仁只要客场击败法兰克福，就能将双方的差距缩短至3分，重燃争冠的希望，而若是门兴败阵，那拜仁取胜后就能登上老二的位置。

多特对垒门兴，绝对没有必胜的把握，而这也将是大黄蜂继11月对垒拜仁后，在本赛季争冠之路的中的另一个大考。多特和门兴在本赛季的进攻火力皆凶猛，大黄蜂16轮攻入42球居联赛之首，门兴则以35球居次。

多特的火力之所以恐怖，是因锋霸阿尔卡塞尔几乎场场进球，目前以12球与法兰克福20岁小将约维奇并列射脚榜榜首，而队长罗伊斯也表现火爆，目前已贡献10球5助攻。

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另外，多特的18岁英格兰天才桑乔贡献5球7助攻也是一大关键，三人联手助队拿下一场又一场的胜利。

不过，罗伊斯与桑乔在上轮哑火，因此纵使阿尔卡塞尔打入一球，仍难救主。本轮，多特若想战胜门兴，就得寄望罗伊斯与桑乔找回状态。

门兴本赛季战绩出色原因也是因“三叉戟”杜根哈扎德、普莱亚和诺伊豪斯表现出色，杜根哈扎德目前贡献9球6助攻，普莱亚也打入9球，而诺伊豪斯贡献7助攻。

在双方过去6次交锋，多特取得全胜，且还打入21球，因此此番再次交手占据了心理优势。