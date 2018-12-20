添油付款只需3秒不必掏手机·中国“无感支付”成热潮 在中国你有多久没用过现金？以微信、支付宝主导的二维码（QR code）支付，在各行业市场广泛使用，大至医院超市，小至路边摊的卖菜老太太，都可扫一扫付款，不用找零钱。但近日，大家连QR code都可说“再见”，手机都不用打开了，因为“无感支付”正成为新付款热潮。

近日，杨浦首个建行智慧园区停车场项目在上海财经大学国家大学科技园落地。车主只需提前在手机银行上绑定车牌号和银联卡，就能享受无感支付的便捷过闸服务，实现快速出入停车场。（图：网络照）

（中国．北京20日讯）在中国你有多久没用过现金？以微信、支付宝主导的二维码（QR code）支付，在各行业市场广泛使用，大至医院超市，小至路边摊的卖菜老太太，都可扫一扫付款，不用找零钱。但近日，大家连QR code都可说“再见”，手机都不用打开了，因为“无感支付”正成为新付款热潮。

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中国农业银行顺德分行公布，由银行成功推出的首个“无感加油”项目将在顺德投入使用，车主只要刷车牌就能快速付款添油，无需下车，从加完油到付款，大约只需3秒钟。

在现场，车主只需打开App，绑定银行卡开着“智慧出行”功能，即可在添油过程中不用下车，不用卡、现金，也不用掏出手机就能完成付款。

市民体验无感支付后说：“以前去油站光是排队缴费就已经十来分钟，下车等待的时间也比较长。今天特意来体验一下黑科技支付，刚添完油自动扣费，立马就收到电子发票。”

据中国媒体报道，今年以来，佛山农行、佛山农商行、工行佛山分行、建行佛山分行等多家银行等均推出了“无感支付”功能。

此前无感支付主要用于泊车支付平台，车主可以通过银行公众号、银行APP、银联平台等客户端，绑定车牌与银行卡，开免密支付，即可在离场时由系统自动从绑定的银联账号中缴泊车费。

“无感支付”在高速公路亦有使用，从18日10时起，天津市京津高速和津港高速全部收费站，亦开始试用“无感支付”。