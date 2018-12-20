添油付款只需3秒不必掏手机·中国“无感支付”成热潮
2018-12-20 16:49
添油付款只需3秒不必掏手机·中国“无感支付”成热潮
在中国你有多久没用过现金？以微信、支付宝主导的二维码（QR code）支付，在各行业市场广泛使用，大至医院超市，小至路边摊的卖菜老太太，都可扫一扫付款，不用找零钱。但近日，大家连QR code都可说“再见”，手机都不用打开了，因为“无感支付”正成为新付款热潮。
（中国．北京20日讯）在中国你有多久没用过现金？以微信、支付宝主导的二维码（QR code）支付，在各行业市场广泛使用，大至医院超市，小至路边摊的卖菜老太太，都可扫一扫付款，不用找零钱。但近日，大家连QR code都可说“再见”，手机都不用打开了，因为“无感支付”正成为新付款热潮。
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中国农业银行顺德分行公布，由银行成功推出的首个“无感加油”项目将在顺德投入使用，车主只要刷车牌就能快速付款添油，无需下车，从加完油到付款，大约只需3秒钟。
在现场，车主只需打开App，绑定银行卡开着“智慧出行”功能，即可在添油过程中不用下车，不用卡、现金，也不用掏出手机就能完成付款。
市民体验无感支付后说：“以前去油站光是排队缴费就已经十来分钟，下车等待的时间也比较长。今天特意来体验一下黑科技支付，刚添完油自动扣费，立马就收到电子发票。”
据中国媒体报道，今年以来，佛山农行、佛山农商行、工行佛山分行、建行佛山分行等多家银行等均推出了“无感支付”功能。
此前无感支付主要用于泊车支付平台，车主可以通过银行公众号、银行APP、银联平台等客户端，绑定车牌与银行卡，开免密支付，即可在离场时由系统自动从绑定的银联账号中缴泊车费。
“无感支付”在高速公路亦有使用，从18日10时起，天津市京津高速和津港高速全部收费站，亦开始试用“无感支付”。
文章来源：星洲日报／国际·2018.12.20
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