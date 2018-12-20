明年放缓升息．联储局预期升息 联储局周三升息，并称将维持收紧货币政策计划的核心不变，尽管联储局官员表示，明年可能放慢进一步升息的步伐。

（图：美联社）

（美国．华盛顿20日讯）联储局周三升息，并称将维持收紧货币政策计划的核心不变，尽管联储局官员表示，明年可能放慢进一步升息的步伐。

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继续削减资产负债表

经过数周的市场波动，且在美国总统特朗普呼吁停止升息之后，联储局周三宣布升息25个基点。联储局主席鲍威尔还表示，将继续落实每月将资产负债表规模削减500亿美元（约2092亿令吉）的计划。

这是联储局今年第四次升息，在市场的意料之中，但鲍威尔在汇报会上发表的有关资产负债表的讲话，尽管只是重申了联储局的长期政策，却引发了股市的抛售。

美股标普500指数收挫1.54%。公债价格上涨，美元指数在决定公布前走低，决定公布后收复部份失地。

通过逐月减少所持债券，联储局对利率施加进一步上行压力，特朗普本周明确要求他们停止这么做。

在将联邦基金利率目标区间上调至2.25%至2.50%后，鲍威尔在汇报会上表示：“我认为缩减资产负债表规模的计划顺利进行，且达到了目的，我认为我们不会改变这一做法。”

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联储局确实屈从于全球经济增长不确定性上升的现实，预计美国经济明年将放缓，最新的经济预估显示，联储决策者的预估中值为，明年再升息两次，9月预估为升息3次。

拟停止上调借贷成本

联储局指出，需要进一步渐进升息“几次”，措辞的这一微调表明该中行准备停止上调借贷成本。

不过，在联储局今年最后一次政策会议结束后发表的声明和鲍威尔的讲话中，另一个非常明确的信息是：美国经济表现仍然良好，不再需要联储局通过低于正常水平的利率，或维持庞大的资产负债表来提供支持。

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联储局在声明中表示，经济面临的风险“大致平衡”，但将“继续监控全球经济和金融发展，并评估其对经济前景的影响”。

联储局还做出了外界普遍预期的技术调整，将银行超额准备金利率上调仅20个基点，以便更好地控制政策利率，使其维持在目标区间内。

Harris金融集团的管理合伙人考克斯（Jamie Cox）称，他认为在暂停升息方面市场原本期待更多。

“声明不像预期的那么鸽派，但我完全相信，随着我们进入新的一年，联储局最终会以更大的幅度放慢升息步伐。”

周三公布的最新经济预估显示，决策者预计明年升息两次，后年升息一次，决策者对2020年底和2021年底联邦基金利率的预估中值为3.1%。

这会使借款成本仍略高于政策制定者下调后的中性利率水准2.8%。

9月发布的上一次经济预估显示，明年升息三次，2020年升息一次。这一变化反映出决策者对经济前景的信心正在减弱。就在今年10月，鲍威尔还把经济前景描绘得相当乐观。

即便如此，联储局设定的升息路径仍比许多市场人士预期的更为激进。会前，美国利率期货交易商押注联储局明年升息不会超过一次。

2020年失业率料升至3.6%

联储局今日预计美国国内生产总值（GDP）明年增长2.3%，2020年增长2.0%，略低于9月时的预估。

失业率目前处于3.7%的49年低点，联储局预计明年降至3.5%，与9月预估持平。预计失业率2020年升至3.6%，2021年升至3.8%，略高于9月预估。

通膨率今年达到联储局2%的目标，该中行预计明年为1.9%，略低于3个月前预估的2.0%。

联储局的政策决定获得与会委员的一致支持。