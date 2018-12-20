弗格森钦点未来主帅‧波切蒂诺成曼联首选 早在两年半以前，弗格森曾和波切蒂诺在伦敦聚餐，当时爵爷就已经非常欣赏波切蒂诺。

曼联功勋弗格森爵士支持波切蒂诺接任曼联的主帅。（图：法新社）

（英国‧曼彻斯特20日讯）英媒《太阳报》报道，曼联功勋弗格森爵士钦点阿根廷名帅波切蒂诺担任“红魔”曼联的下一任主帅。

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在穆里尼奥下课后，曼联虽宣布索斯加尔为临时主帅，但索斯加尔仅会执教到赛季末端结束就会卸任，而托登罕热刺波切蒂诺，将是曼联下任领队的热门人选。

早在两年半以前，弗格森曾和波切蒂诺在伦敦聚餐，当时爵爷就已经非常欣赏波切蒂诺。

如今曼联需要一位带队能力出色，球风赏心悦目且善于和新一代球员相处的领队。波切蒂诺符合曼联的要求。

皇马对波帅有兴趣

不过，波切蒂诺此前不久才和热刺续约，根据英国媒体的报道，如果曼联要挖角波切蒂诺，需要向热刺支付4000万镑（约2亿1210万令吉）左右的违约金。《太阳报》称，曼联高层认为波切蒂诺物有所值，他们愿意花这笔钱。

西甲豪门皇马也对波切蒂诺非常有兴趣，因此曼联还面临着激烈的竞争。