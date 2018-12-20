圆明园“龙首”疑1143万卖出 英法联军时被掠夺一空的圆明园12生肖兽首近年来陆续出现在国际拍卖会上，而始终未曝过光的“龙首”曾传出被人收藏在台湾。但中国澎湃新闻报道，“龙首”周一疑似出现在法国一小型拍卖场上，被一名神秘华人买家以240万欧元（约1143万令吉）买下。

（图：网络照）

英法联军时被掠夺一空的圆明园12生肖兽首近年来陆续出现在国际拍卖会上，而始终未曝过光的“龙首”曾传出被人收藏在台湾。但中国澎湃新闻报道，“龙首”周一疑似出现在法国一小型拍卖场上，原本预计拍卖价为2至3万欧元（约9.53万至14.3万令吉），但最后被一名神秘华人买家以240万欧元（约1143万令吉）买下。

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报道称，拍卖龙首的是法国拍卖公司TESSIER&SARROU。根据官网介绍，此雕塑为“青铜龙首，棕色铜绿，圆形颈部饰有精细轮廓的鳞片，嘴巴张开，露出牙齿，睁大眼睛，正面有两只角和大耳朵。高为40公分，长度为45公分”。

中国圆明园学会学术专业委员会委员刘阳表示，虽然目前外界无法确认此物是否真为圆明园“龙首”，但因为它的大小、材质均与已经现身的几座兽首一致，且前任收藏者身份十分具备说服力。

据悉，已知的圆明园十二生肖兽首的下落，兔首和鼠首现收藏于中国国家博物馆，猪首、猴首、牛首和虎首现收藏于保利艺术博物馆，马首现存澳门何鸿燊家族。而龙首、蛇首、鸡首、狗首、羊首此前一直下落不明，也从未现身。