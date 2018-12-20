大谈捐全部身家原因．周润发：不是你永远拥有 周润发（发哥）早前明言去世后会捐出全部财产，韩国电视台MBC《真实故事探索队》早前到香港采访周润发，了解他捐赠财产的原因。

周润发接受《真实故事探索队》访问，指太太陈荟莲完全支持捐出全部财产的决定。

周润发（发哥）早前明言去世后会捐出全部财产，韩国电视台MBC《真实故事探索队》早前到香港采访周润发，了解他捐赠财产的原因。

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18日播出《真实故事探索队》中，节目组在访问初段问周润发“捐出8100亿韩圜（约30亿令吉）财产是真的吗？”令周润发笑逐眼开，并表示：“财产不是你永远拥有的，有一天走了以后，还是留下来给别人，现在（财产）放在银行，死了也不能带走，要想想死了要把钱送给谁，捐给有意思的机构，或是需要这笔钱的人是挺好的。”周润发还表示，发嫂陈荟莲也非常赞成。

周润发认为简单的生活是“每日能吃三餐，有张能睡觉的床，不是很过份吧？这不是必须品吗？”节目播出后，周润发立刻登上韩国搜寻网第1名，韩国网民均大赞发哥“不只是外表有型，人生都过得非常帅气”、“真正的亚洲大哥”、“希望这笔善款能用得其所”等。