国家体理会发奖励‧里祖安获26万最高 里祖安是里约残奥冠军，他在雅加达残障亚运会中表现出色，分别夺得T36级男子100公尺、400公尺和男子跳远3金，同时也打破一项大会纪录和世界纪录。

青体部部长赛沙迪（站中，右五）和大马奥理会会长拿督斯里诺萨（站中，右四）在前日颁发奖励金623万6000令吉给在三大运动会和三项世界赛获得佳绩的选手后，与领奖选手合照。

（吉隆坡20日讯）在雅加达残障亚运会夺金的名将里祖安昨日在国家体理会颁发（SHAKAM）奖励金中，获26万令吉，成为获得奖励金最多的选手。

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里祖安是里约残奥冠军，他在雅加达残障亚运会中表现出色，分别夺得T36级男子100公尺、400公尺和男子跳远3金，同时也打破一项大会纪录和世界纪录。

韵律操选手官狄雯和场地脚车王子阿兹祖分别获得13万3333令吉和11万3333令吉33仙，收获也不俗。

官秋雯在澳洲黄金海岸共运会获得2金1银2铜，而阿兹祖则在雅加达亚运会中获得1金1银1铜。

在雅加达亚运会夺金的保龄球好手拉菲克、世界冠军洪显龙与敦阿米鲁哈金，也共获16万令吉。

马来武术队在世锦赛中夺得3金2银3铜，共获得38万奖励，而羽球队也收获28万奖励。

最近在清迈世界健美锦标赛夺得四冠的大马健美队，也共获得10万令吉奖励。

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在SHAKAM的奖励制度，国家体理会共发出623万6000令吉给所有获奖的选手，以奖励选手在黄金海岸共运会、雅加达亚运会和雅加达残障亚运会，以及三项世锦赛包括世界男子保龄球锦标赛、世界马来武术赛和世界健美赛。

与此同时，国家体理会也提高给在亚运会和共运会夺牌选手的每月津贴，每月增加500令吉。

青体部部长赛沙迪昨日在颁奖仪式上表示，从明年开始，在共运会和亚运会夺牌的选手，金牌得主（4000令吉）、银牌得主（3500令吉）及铜牌得主3000令吉。

里祖安受访时表示，他要在东京残奥继续力争佳绩，以回报国家的栽培和重视。

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残障田径队是全场获得奖励最高的项目，高达91万令吉。