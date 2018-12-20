科尔宾国会疑暗骂梅伊“蠢妇” 英国首相梅伊早前在国会就脱欧问题接受质询，在野工党党魁科尔宾被媒体镜头拍到口形疑似辱骂梅伊“蠢女人”（stupid woman），引起执政保守议员愤怒，要求他向梅伊道歉。科尔宾否认说过这些话。

（图：法新社）

英国首相梅伊早前在国会就脱欧问题接受质询，在野工党党魁科尔宾被媒体镜头拍到口形疑似辱骂梅伊“蠢女人”（stupid woman），引起执政保守议员愤怒，要求他向梅伊道歉。科尔宾否认说过这些话。

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科尔宾当日向梅伊问了连串问题，梅伊随即作出反驳，最后更讽刺地说：“尊贵的科尔宾议员，我建议你看看后方，他们以至全国都不以为然。”

吃了一记闷棍的科尔宾面露不悦，摇头并念念有词地说了一句话，疑骂梅伊是“蠢女人”。事后不少保守党议员大声起哄抗议，要求他道歉，下议院议长贝尔考表示没看见事件发生，无法作出判断。

事发后，媒体找到的几乎每一名口语专家都表示，科尔宾当时脱口而出的是stupid woman（蠢女人）。

科尔宾后来解释，他当时想指将关乎国家危机的辩论变成滑稽可笑局面的人是“蠢人”（stupid people），本人绝对反对使用歧视女性的措词。

梅伊表示，今年为英国女性获得议会选举投票权100周年，国会内所有人都应该鼓励女性从政，以及使用得体的语言。

