NBA‧打破队史三分纪录‧火箭射下术士 火箭136比118“射垮”术士之后，迎来5连胜。火箭绝对是联盟顶级的“三分大队”，在NBA历史全队三分球命中数前12大纪录中占据了4席。

哈尔登的爆发带动火箭队下起“三分雨”，全队在外线55中26，创下NBA新纪录。（图：美联社）

（美国‧纽约20日讯）休斯顿火箭全场命中了26记三分球，打破了队史与NBA单场三分命中数纪录！之前这一纪录是2017年3月4日，骑士在面对老鹰的比赛中创造的25记三分球。

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火箭136比118“射垮”术士之后，迎来5连胜。火箭绝对是联盟顶级的“三分大队”，在NBA历史全队三分球命中数前12大纪录中占据了4席。2016年12月16日，火箭122比100战胜鹈鹕（24记三分球）；2013年2月5日，火箭140比109战胜勇士（23记三分球）；2017年11月5日，火箭137比110战胜爵士（23记三分球）。

火箭赢球，哈尔登绝对是最大功臣，对阵术士出战33分钟，拿到了35分9助攻。虽然哈尔登再次拿下了30+表现，但其出手并没那么多，全场18投10中，三分球11投6中，有着非常稳定的输出。无论是面对前队友阿里扎还是面对对方大个子的换防，哈尔登予取予求。

雷霆超越卫冕冠军金州勇士升至西部第2，维斯布鲁克砍下19分11篮板17助攻，得到个人职业生涯的第112个三双，保罗乔治轰下43分12篮板，“水行侠”亚当斯也砍下20分23篮板大号两双，帮助雷霆132比113击败国王迎来3连胜。

爵士则在主场以108比103击败勇士，报了10月20日被绝杀之仇。米切尔拿到17分6助攻5篮板，但26投仅5中。勇士球星杜兰特则拿到30分和7篮板。