“狮妈”为救被奸爱女·狂奔3公里挥刀斩3性侵犯 南非一名57岁母亲为了拯救被3名男子绑架并性侵的27岁女儿，奔走3公里并将3名性侵犯斩至1死2伤，她后来被控谋杀。不少民众出面声援这名母亲，最后终获无罪释放，另外2名性侵犯则被判处30年有期徒刑。

南非一名57岁母亲为了拯救被3名男子绑架并性侵的27岁女儿，奔走3公里并将3名性侵犯斩至1死2伤，她后来被控谋杀。不少民众出面声援这名母亲，最后终获无罪释放，另外2名性侵犯则被判处30年有期徒刑。

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去年9月，这名母亲在家中准备晚餐时，突然接到女儿朋友电话，告诉她的女儿被3名男子拖到附近大楼性侵。报警后的她心焦如焚，于是拿起菜刀狂奔3.3公里，赶到事发地点。她到了现场听到女儿绝望的尖叫声，也目睹女儿被3名男子性侵，怒火中烧，拿起菜刀狂斩3人，最后1死2伤。

民众称这名妈妈为“狮子妈妈”，她在谋杀和企图谋杀的罪名下被捕。不少人出面声援，一个基金会为她筹集了1万英镑（5.28万令吉）辩护费，也有律师免费为她辩护。

南非每日平均有110案性侵事件，但有专家认为，真实数字或会高出4倍，因为有不少人被性侵后不敢报警。