“坚果门”案裁决·大韩航空须赔受害人逾7万 大韩航空2014年闹出“坚果门”事件，当时被跋扈千金赵显娥殴打的乘务长朴昌镇，在复职后遭降级，后来告上法院要求公司赔偿。韩联社报道，首尔西部地方法院民事合议12庭周三判处韩航赔偿朴某2000万韩元（约7.42万令吉），但对赵显娥的索赔和撤销公司降级处分的诉讼请求则被驳回。

（图：网络照）

大韩航空2014年闹出“坚果门”事件，当时被跋扈千金赵显娥殴打的乘务长朴昌镇，在复职后遭降级，后来告上法院要求公司赔偿。韩联社报道，首尔西部地方法院民事合议12庭周三判处韩航赔偿朴某2000万韩元（约7.42万令吉），但对赵显娥的索赔和撤销公司降级处分的诉讼请求则被驳回。

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2014年12月，时任韩航空副社长赵显娥乘坐从纽约飞往仁川的大韩航空航班时，因对空乘人员提供坚果的方式不满，要求机长将当时正驶向跑道的飞机重新开回登机口。在此过程中，赵显娥对空服人员和乘务长朴某爆粗口和施暴。这起“坚果返航”事件，在韩国引发众怒。赵显娥因违反航空法一审被判一年实刑，但二审缓刑获释。

由于在飞机返航过程中被打，朴某经工伤认定获准休假，在2016年复职时起诉赵显娥和公司人事调动不公。大韩航空坚称，朴某降职是因为在坚果返航前进行的韩英播音能力评价中分数较低。