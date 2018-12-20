元首杯‧8分力挫美里火马‧纳闽获历史性胜利 抱着来参与与见识本土最高水平篮球赛——元首杯心态的纳闽队，首次参赛就在第一场比赛不受看好的情况下，拿到历史性的胜利。

纳闽摇摆人丘玖胜（左）在对阵美里火马一役打出全能数据，三分球9投4中，得到22分，另计7篮板4助攻6抄截。

（吉隆坡20日讯）抱着来参与与见识本土最高水平篮球赛——元首杯心态的纳闽队，首次参赛就在第一场比赛不受看好的情况下，拿到历史性的胜利。

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第60届元首杯全新的入选赛于昨晚（19日）进行一场东马球队之间的对决，纳闽几乎全场力压拥有马志勤与叶财德的美里火马，在第四节开打不久拉开双位数分差，最终以77比64力克砂拉越球队。

纳闽是大马篮总的新属会，参加元首杯的球员名单中，有5人在当地出生，且有多达7名“95后”年轻球员，可谓本地篮运的一支新力军。

官育群：胜在防守

纳闽助教官育群在受访时表示：“珍惜有这个机会来参加这么大型的球赛，让我们纳闽的球员来参与，并透过元首杯见识见识。其实很多球员在纳闽找生活，所以我们只用4名来自美里的‘外援’。”

相信不少人听过纳闽却没去过，纳闽是东马联邦直辖区，位于沙巴西南部，是南中国海中的岛屿，还是一个自由贸易港及旅游胜地。自古以来，纳闽是沙巴的一部份，但自1984年成为联邦直辖区后，纳闽属于独自的行政区划，从此受联邦政府直接管辖，不再由沙州政府管制。

力克美里火马的纳闽胜在防守，官育群强调防守的重要性，他说：“我们一开始就做好防守，重心放在防守上，并做得很成功。进攻方面，我们还是保留简单的方式，因为防守最重要。”

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下一场对阵同样旗开得胜的暴走骑士，官育群谦虚地说，“他们应该是比较占优的那支球队，我们这次真的是纯粹来参与。”