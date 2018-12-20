马英九执政回忆录新书发表会．未表态是否选2020 台湾前总统马英九周四发表新书，提及未竟之志，包括两岸、经济与能源、民主制度。出书是否与2020选举有关，他说，希望这些问题能得到更多共识，不管谁执政，变成政策，才是他关心的。

台湾前总统马英九周四发表新书，提及未竟之志，包括两岸、经济与能源、民主制度。出书是否与2020选举有关，他说，希望这些问题能得到更多共识，不管谁执政，变成政策，才是他关心的。

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马英九在《八年执政回忆录》新书发表会上说，这本新书是由他口述，前总统府副秘书长、新北市副秘书长萧旭岑执笔。马英九以12字说明出书目的，“见证历史、分享经验、反省检讨”。

外界解读出书是否与2020选举有关，他说，卸任后到各地访问、演讲，跟民众近距离接触，有人肯定他的过去，也有不谅解，因此有必要把这8年所经历的呈现，完整记录下来，让大家批评指教。

也有媒体解读，马英九很可能竞选2020总统，不过他未表态。

书中提到未竟之志，马英九表示对台湾的未来有期待与忧虑，包括经济与能源问题、两岸关系及民主危机。