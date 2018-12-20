英超‧狼队专克豪门‧红军欲登圣诞榜首 本赛季联赛，升班马“狼队”相继打败切尔西、逼和曼市、曼联与阿申纳等豪门，可说是遇强愈强。

擅长斩杀升班马的利物浦前锋萨拉赫（中），积极备战星期五英超客战沃尔弗罕普敦。（图：美联社）

（英国‧伦敦20日讯）有“强旅杀手”之称的“狼队”沃尔夫罕普敦明日在英超第18轮主场迎战“红军”利物浦，誓要给领头羊好看，以打破利物浦的不败之身。

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本赛季联赛，升班马“狼队”相继打败切尔西、逼和曼市、曼联与阿申纳等豪门，可说是遇强愈强。

狼队3连胜

而“狼队”近期也在英超联赛取得3连胜，目前积25分排名第7位，仅以1分之差落后曼联。

不过，球队主力前锋约塔因伤缺阵，多少削弱球队的攻击力，赫尔德．科斯塔将搭档吉梅内斯冲锋陷阵。

“狼队”最近一次与红军交手，就是在上赛季的英足总杯赛事，当时沃尔夫罕普敦以2比1淘汰红军。不过，狼队自1980年11月以来，就不曾对利物浦取得2连胜。

利物浦放眼续保不败

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至于本赛季英超唯一不败之师利物浦，则放眼夺下圣诞冠军。而凡在圣诞节期间领跑的队伍，最终都赢得了冠军。

而利物浦在上一轮联赛拿下双红会后，直接导致穆里尼奥下课，如今气势如虹，各赛事5连胜以及联赛6连胜。

由于在新年前后他们将先后遭遇阿申纳和曼市，因此最近两轮比赛他们要力争全胜。

张伯伦继续养伤，后防线上的戈麦斯、马蒂普、阿诺德也将继续缺阵，这样洛夫伦将与范迪克搭档中卫，而在右后卫位置上，米尔纳可能伤愈复出出任这位置。沙奇里在双红会中成为了替补奇兵，本场比赛有望获得首发。

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萨拉赫专欺升班马

埃及前锋萨拉赫可谓升班马杀手，他8次对升班马共造10球，包括5个进球和5个助攻。

而克洛普在执教红军以来，已打败了26支联赛队伍，“狼队”有可能成为第27支“脚下魂”