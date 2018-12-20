需求价格齐跌．中国铝业巨头商应对策略 《路透社》报道，3位知情人士表示，中国最大的几家铝生产商代表将在广西召开会议，讨论需求下滑和价格下跌局面。

（图：法新社）

（中国．上海20日讯）《路透社》报道，3位知情人士表示，中国最大的几家铝生产商代表将在广西召开会议，讨论需求下滑和价格下跌局面。

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这些生产商在2015年底曾举行过类似的聚会。今年会议的背景是，即使在大幅减产后，铝价仍然长期下跌，炼厂很难实现盈利。中国是世界上最大的铝生产国和消费国。

消息人士称，中国有色金属工业协会（CNIA）召集的这次会议将于周五在广西首府南宁举行，讨论目前的市场状况。

一位消息人士称，全球最大的铝生产商－－中国宏桥将派出销售部门的总经理出席会议。

另一位消息人士称，中国铝业的一名高管也表示他将前往广西。

中国有色金属工业协会（CNIA）副会长文献军未应答置评电话，中国宏桥未回复要求置评的电邮。

英国商品研究所（CRU）驻北京分析师王倩表示，这次会议很像2015年底召开的那次，当时上海期铝价格跌到不到人民币1万元。

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“我认为这些生产商都是大型企业，可能会讨论能做些什么来支持市场，是否有进一步减产的可能。”

CRU估计，由于铝价下跌，中国已经关停了200万吨的年产能。

美国拟撤俄制裁

引发铝价大挫

铝价周三跌至16个月低点并可能继续走低，因美国或将解除对俄铝公司（United Co.Rusal）的制裁，此举可能导致市场供应上升。

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美国财政部外国资产管理办公室已经通知美国国会，有意在30日内终止对俄铝、母公司En+Group PLC和JSC EuroSibEnergo的制裁，此前经过重组和公司治理变更，欧柏嘉（Oleg Deripaska）在这些公司中的持股已经下降。

俄铝是全球第二大铝生产商，年产量360万吨。该公司现在有望自4月被制裁后首次在美国销售产品。在制裁措施下，俄铝实际上无法向全球大多数市场销售产品，制裁生效后两周内，伦敦金属交易所铝价每吨飙升近800美元，涨幅36%。

LME铝价此后回落，抹除制裁生效后全部涨幅，因对中国产量的担忧令市场承压。在俄铝周三发布公告前，3个月期铝货合约收报每公吨1926.50美元，为2017年8月以来最低水平。

一些分析师此前曾预测2019年铝价可能再度上涨，俄铝受到的制裁是考虑因素之一。