澳洲11月失业率攀至5.1% 外电报道，新出炉的数据显示，澳洲11月就业人数有所增加，但是失业率也呈现增长局面，主要因为进入就业市场的人数有所增加。

（澳洲．20日讯）外电报道，新出炉的数据显示，澳洲11月就业人数有所增加，但是失业率也呈现增长局面，主要因为进入就业市场的人数有所增加。

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澳洲统计部门公布的数据显示，11月新增就业人数增加3万7000人，经济专家估计为增加2万人。10月份数据由初报的增加3万2800人，修正成为增加2万8700人。

11月失业率由前月5.0%，向上攀升至5.1%的水准，经济专家预估值为5.0%。就业参与率由前月修正后的65.5%，向上增至65.7%，高于济专家预期的65.6%。

就业市场持续成为澳洲经济的亮点，澳洲中行决策官员预期失业率将降至5%，希望看到就业市场的热络程度能够带动薪资上扬，并提升通膨。

然而，薪资增长停滞与家庭债务负担沉重，仍为消费前景蒙上阴影，也让市场预期澳洲中行倾向于维持利率不变。