农委会率业者与买主洽商‧台访马拓清真饮食商机 本次与买主对接的台湾农水产品丰富多元，包括酱油酱菜、芦荟饮品、冲泡汤品、冲调营养补充饮品、有机蔬果、鸡肉加工品、卤味制品、冷冻毛豆、冷冻渔产及休闲零食爆米花等。一天半的商洽会，预计与7家大马买主采购商进行36场洽谈，争取庞大穆斯林商机。

洪慧珠(左)与商发院董事长许添财。（图：星洲日报）

（吉隆坡20日讯）为协助台湾农产业者布局穆斯林市场庞大清真饮食商机，由台湾行政院农业委员会（简称农委会）主办，财团法人商业发展研究院（简称“商研院CDRI”）执行的“2018年马来西亚穆斯林买主对接访问团”，于12月18至21日率领台湾10家优质农产业者，前往吉隆坡举行“马来西亚穆斯林访问商洽会”，并参访PKFZ国家清真工业区等大马重要清真机构，盼借由与当地买主商洽，及了解当地通路市场和清真产业发展，扩大台马双边交流。

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本次与买主对接的台湾农水产品丰富多元，包括酱油酱菜、芦荟饮品、冲泡汤品、冲调营养补充饮品、有机蔬果、鸡肉加工品、卤味制品、冷冻毛豆、冷冻渔产及休闲零食爆米花等。一天半的商洽会，预计与7家大马买主采购商进行36场洽谈，争取庞大穆斯林商机。

郭俊伶：穆斯林消费力提升

随团指导的农委会技正郭俊伶表示，近年穆斯林商机议题火热，预计2050年穆斯林市场人口占全球人口三成，消费成长力正持续蓬勃发展。而庞大的穆斯林人口有一半分布在亚太地区，例如马来西亚及印尼等都是重要的穆斯林国家，也正是台湾新南向政策规划的“6+2”重点国家。

“因此，期望透过此次访问团，使当地更多消费者能品尝到台湾优质的农水产及加工品，并把握台马双边邻近关系的优势，使双方在经贸合作、人才交流、资源共享及区域链结等四大方面，建构更深一层的新型伙伴关系。”

许添财：挖掘潜在买主

团长商研院CDRI董事长许添财则指出，面对美中贸易战纷争不断及瞬息万变的国际情势，商研院CDRI作为国家级智库，有责任在危机与转机中，替台湾优质农产业者找到市场商机，并做到国际市场生意。

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“商研院C D R I已透过精细的市场调查与研究，针对马来西亚、阿联酋和印尼等穆斯林消费潜力庞大的国家，挖掘潜在买主及消费者需求，现在即是展开面对面的商机媒合。期能协助台湾农产业者更能贴近当地穆斯林市场买主所需，并结合农委会所推动的专案计划，精准捉住穆斯林的蓝海市场。”

洪慧珠：台马双边贸易成果丰硕

此外，驻马来西亚台北经济文化办事处代表洪慧珠在对接会晚宴致词时说，2017年台马双边贸易成果丰硕，双边贸易总额达175亿美元，较2016年成长24.6%，双方互为对方第7大贸易伙伴。

台湾主要输马产品，包括积体电路、精炼石油、热轧钢品、印刷电路及橡胶制品。

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马来西亚主要输台产品则是积体电路、石油天然气、示波器、棕油及半导体。今年1至11月台马的双边贸易总额为181.11亿美元，较2017年同期增加13.2%。

“截至2018年6月，台商对马来西亚累计投资金额124.7亿美元，投资件数共2,512件，台湾为马来西亚累计外资第4大国。台湾赴马来西亚主要投资项目，在制造业方面为电子电机、制药、钢铁产品、肥料、石化及食品；在服务业方面为金融、航运、餐饮、零售及工程顾问。

“而在观光旅游方面，2017年马来西亚约有52万8000人次到台湾旅游，居东南亚各国赴台观光人数之首。在赴台升学的人数，2017年共1万7079名学生在台湾就学，占东协10国在台学生人数的48%，亦居东协之首。”