马限制鸡蛋海鲜出口到新·菲自荐向狮城供货 马来西亚限制鸡蛋、海鲜出口到新加坡，菲律宾部长看准这是“机会”，亲自带领团队携鸡蛋、虾、冷冻猪肉等产品，向新加坡驻菲律宾的大使毛遂自荐。

（新加坡20日讯）马来西亚限制鸡蛋、海鲜出口到新加坡，菲律宾部长看准这是“机会”，亲自带领团队携鸡蛋、虾、冷冻猪肉等产品，向新加坡驻菲律宾的大使毛遂自荐。

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向新驻菲大使毛遂自荐

菲律宾农业部长曼尼皮尼本周一在脸书上以“机会之窗”为题贴文，表示菲律宾与新加坡同意加快贸易谈判，预计明年年初会向新加坡出口包括鸡蛋、蔬菜、虾及各种肉类在内的农产品。

他在贴文中表示，得知马国减少出口鸡蛋，新加坡正在寻找其他鸡和鸡蛋供应商时，并立即组织了一个会谈小组，向新加坡驻菲律宾的大使郭丽冰毛遂自荐。

他随后亲自带领团队赴使馆和新加坡方面洽谈出口事宜。

根据他上传的照片，当日他和团队带了鸡蛋、虾、冷冻猪、红萝卜和米等赴会。

曼尼皮尼称，新加坡大使郭丽冰表示，菲律宾提出食品出口来得非常及时，因为新加坡正在寻找除了马来西亚之外的食品供应源。他还表示，菲国公司Robina高层也表示愿意供应冷冻猪肉、鸡蛋及鸡肉等农产品，而运输也不是问题，因为这家公司的姐妹公司每周有几趟航班飞往新加坡。

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狮城农粮局：

6海鲜类仅占供应10%

针对马来西亚将在明年对6种特定鱼虾实行短期限制出口的政策，农粮兽医局表示，去年新加坡向马国进口的这6种海鲜类占总海鲜供应少于10%。

农粮局昨日发文告表示，马国早前已通知新加坡从明年1月到2月、5月到6月，将对5种鱼类以及虾类进行季节性出口限制。因季风季节导致产量变低以及节假日的需求较高，此类限制在过去6年每年均有实施。

该局还表示，去年马国出口至新加坡的6种海鲜类仅占总海鲜供应的10%。基于过去的经验，此类出口限制不会产生严重影响，新加坡已准备好其他货源。农粮局也会就此进行密切关注。

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受影响的海鲜包括冷冻、冰鲜和鲜活状态的甘望鱼、色拉鱼（selar，亦称黄尾鱼）、甘文鱼（pelaling）、巴宋鱼（Salayang）、鲳鱼及虾。