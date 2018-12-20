林福山吁严正看待水平下降‧“须检讨改革教育制度” 马来西亚福建社团联合会总会长丹斯里林福山呼吁政府严正看待我国教育水平下降的趋势，有必要检讨目前的教育制度，改革和增强。

马六甲福建会馆庆贺林福山荣任马来西亚福建社团联合会总会长，由颜天禄（左三）及颜文龙（右四）联合赠送贺匾给林福山（左四）。左一起为颜贞强及李德生。右一起是林国安、颜水松及史亚狮。（图：星洲日报）

（马六甲20日讯）马来西亚福建社团联合会总会长丹斯里林福山呼吁政府严正看待我国教育水平下降的趋势，有必要检讨目前的教育制度，改革和增强。

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多源流学校是马文化特色

他说，现今就读华小和独中的友族日益增加，华裔子弟也有很多在国小就读，因此，企图整合这些多元学校并不实际，而是应该更开放的态度去提高和加强各源流学校的学术水平。

林福山昨晚在马六甲福建会馆成立217周年暨第13届嘉年华会闭幕礼晚宴上时强调，多源流学校在我国是一种文化特色，人民也习惯这种特色，认为教育部应在特色上制定一套适合各源流的学校使用。

另一方面，他表示，文化是一种遗产，也是一种精神，更是先贤的经历和经验，传承和宣扬文化便是我们的责任。

他建议在福联会会所内办福建人历史展览馆，维护和收集福建人在我国的发展历史，这是我们福建人的使命。

他说，即将出版的福联会新春会刊有报道马六甲福建会馆的历史事蹟，目的是让更多的福建同乡了解福建人在马六甲的贡献。

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“我也是才从这次的资料获知，马六甲红屋前的大钟楼是福建人捐钱建的。连接城河之间的旧桥也是福建人所建，由此可见，福建人无论在办教育、建设国家方面都有很重大的贡献，并认为这类的历史贡献必须得到记载和宣扬。”