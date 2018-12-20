设计者是泰公主·网红批评美姐礼服惹官非 泰国外号“Mixy Bigmouth”的一名YouTube网红日前在脸书批评参加环球小姐大赛的泰国佳丽所穿礼服难看，被人指控诽谤，原因是那件礼服是泰国公主所设计。

（泰国．曼谷20日讯）泰国外号“Mixy Bigmouth”的一名YouTube网红日前在脸书批评参加环球小姐大赛的泰国佳丽所穿礼服难看，被人指控诽谤，原因是那件礼服是泰国公主所设计。

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泰王哇集拉隆功与前妻所生的独女希莉万娜瓦瑞公主，是泰国高级时装品牌“希莉万娜瓦瑞”创办人兼创意总监，常见于时尚杂志Tatler和Vogue等，被誉为泰国“最时尚的王室成员”。泰国首都曼谷周一主办第67届环球小姐，泰国小姐舒菲伊达在其中一个环节所穿的蓝色拖地鱼尾晚礼服，就是希莉万娜瓦瑞公主的设计作品。

当天，原名为万猜隆的泰国YouTube红时尚达人在脸书批评这件礼服难看，他的评论随即在网上疯传。

虽然在惹来广泛讨论后，万猜隆于周一删除帖文并公开道歉，但仍于周二被有意加入明年选战的政治新星杰加诺向警方报案告发，案件获受理，万猜隆可能被控诽谤和网络犯罪。

杰加诺指控万猜隆诽谤，称他的言论损害国家形象。泰国警方确认正对万猜隆进行调查。

泰国宪法明确禁止对国王和王室进行议论和批评，对网络犯罪及亵渎王室法例极为严厉。自军政府上台以来，更严厉取缔批评王室者。去年6月，泰国有男子因冒犯君主被判监高达70年，其后认罪才减一半刑期。