《纽时》：脸书泄个资严重．与华为微软苹果分享个资 《纽约时报》周二引述脸书数百页内部文件及多名前员工消息，揭示脸书为推动业务发展而变相出售用户数据，情况远比之前公开严重。

（美国．纽约20日讯）《纽约时报》周二引述脸书数百页内部文件及多名前员工消息，揭示脸书为推动业务发展而变相出售用户数据，情况远比之前公开严重。

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报道称，脸书涉嫌在未得用户同意或知情下，与华为、微软和苹果等过百间科网公司分享数以百万计用户的资料，包括电邮地址、电话甚至私人信息，同时无及时停止可疑合作伙伴取得用户资料。报道亦质疑美国联邦贸易委员会（FTC）监管不力，对脸书涉违反私隐规定坐视不理。

每月涉及数亿人资料

美国《纽约时报》与《华尔街日报》6月份别报道过fb与商业合作伙伴分享其用户资料的情况，《纽时》周二再引述内部文件、约50名脸书及其合作伙伴的前雇员指，脸书自2010年起就与矽谷企业、汽车制造商、媒体机构等达成份享其用户资料的协议，所有协议去年仍然生效，部份更有效至今年，每月涉及数亿人的资料。

报道指，脸书并容许Spotify、Netflix和加拿大皇家银行阅读、撰写及删除其用户私讯，此举让Spotify可连接脸书用户对话视窗，向其朋友传送音乐，但理论上可让立心不良的雇员滥用捣乱。Spotify和Netflix称不清楚fb授予它们如此权限，加拿大皇家银行就否认有此权。

脸书亦让微软（Microsoft）搜寻器Bing在未获脸书用户同意下，获得他们朋友的名字等个人资料，协议本应在2014年结束，但Bing去年仍可存取上述资料，而同样在2014年完约的网台Pandora和影视评论网“烂番茄”（Rotten Tomatoes）就可存取资料至今夏。搜寻引擎雅虎（Yahoo）和俄罗斯搜寻引擎Yandex亦获准在协议过期后继续存取脸书用户资料。

此外，微软、索尼（Sony）、网上购物平台亚马逊（Amazon）等去年仍可经脸书用户的朋友获取用户的电邮地址，微软称资料仅用于改善Bing服务而非宣传，已删除资料。微软、亚马逊、雅虎称“正确”使用资料。

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报道又披露更多脸书与电子装置制造商分享用户资料的细节，其中苹果公司可取得脸书用户不允许外传的联络电话及日历纪录，更可对脸书兼苹果产品使用者隐瞒此举，而脸书与苹果的协议至今仍然生效。苹果称对特别存取权不知情。此外，脸书亦反过来利用亚马逊、雅虎、中国电子装置制造商华为等提供的使用者联络方式，深入了解其用户之间的关系。

被指经常出售个资

提高市场占有率图利

脸书经常被指出售用户资料，但报道反映它仅透过向合作伙伴分享资料提高市场占有率间接图利。

脸书回应指分享用户资料没有侵犯用户私隐，仍按用户私隐设定而行，做法亦无违反与FTC的协议，因脸书视合作伙伴为自己的延伸，FTC无要求脸书在向合作伙伴分享其用户资料前通知用户，又强调用户要在使用合作伙伴的服务前登入脸书，资料才会被合作伙伴存取。

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Fb屡爆私隐问题，令不少用户萌生退意。皮尤研究所9月公布的调查显示，去年超过四分之一美国民众称已删除手机上的fb App，42%称已暂时停用脸书数周或以上。