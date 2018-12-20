方天兴：一带一路主要沿线国‧马语言文化吸引中资 他说，中国的改革开放政策和路线，将配合中国国家主席习近平倡议的“一带一路”战略，以更大的力度和更快的速度前进，让包括我国在内的整个世界都从中受惠。

方天兴、林玉唐（左一和二）与古润金（右）在北京人民大会堂出席中国改革开放40周年纪念大会时在现场留影。（图：星洲日报）

（中国‧北京20日讯）华总会长丹斯里方天兴表示，我国是“一带一路”最主要的沿线国之一，除了在地理位置上所拥有的策略地点之外，中文母语教育蓬勃发展所带来的语言和文化优势，也是导致中国投资家纷纷通过“立足大马、放眼全球”的策略所向。

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他说，中国的改革开放政策和路线，将配合中国国家主席习近平倡议的“一带一路”战略，以更大的力度和更快的速度前进，让包括我国在内的整个世界都从中受惠。

方天兴是在应中国中央统战部之邀，在这里的人民大会堂出席庆祝中国改革开放40周年纪念大会之后发表谈话。

除了方天兴外，应邀出席的华社领袖包括华总财政兼永远荣誉顾问丹斯里古润金，以及华总永久名誉会长丹斯里林玉唐。

方天兴说，我国是其中一个最早支持和响应“一带一路”的沿线国家，近年来两国双边贸易额都维持在大约1000亿美元的高水平上。

马盼引进更多新领域

“两国也同意持续推进‘两国双园’合作计划，发挥联合协调理事会机制作用，共同发展钦州和关丹产业园区建设与合作项目，这对关丹产业园区肯定将取得长足作用，我们期望能够引进更多新的领域，提供新的技术转移，以及新的经贸路线。”

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他说，“一带一路”是中国在新世纪新世界的友好外交，通过“一带一路”，和世界列强或先进国平起平坐，也通过提携发展中国家带动有关区域的长足发展，让整个世界互利共赢，让整个人类共享和平友好所带来的繁华盛世。

方天兴认为，中国的富强也将让全球华人同样富强起来，海外华人华侨都以中国的快速崛起而与有荣焉。