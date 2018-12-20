调查：70%受访民众认为·“美国不如以往受尊敬” 最近的一项调查显示，逾90%美国高等教育机构的国际关系专家和近70%美国人都认为美国今天不像过去那样受到其他国家的尊重。

（美国．华盛顿20日讯）最近的一项调查显示，逾90%美国高等教育机构的国际关系专家和近70%美国人都认为美国今天不像过去那样受到其他国家的尊重。

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据报道，皮尤研究中心一项调查显示，国际关系专家与普罗大众都认同，全球社会对美国的尊重程度下降，78%有此观感的受访专家，认为这是一个大问题。

中心访问多间美国大学和学院的国际事务专家，93%受访者认为美国受尊重程度今非昔比，68%受访普通市民表示有同感，当中77%民众认为这是一个重大问题。

皮尤今年10月进行民意调查，而威廉与玛丽学院的教学研究和国际政策项目，则负责调查国际事务专家意见。

报道指出，自2004年以来，每次调查该问题时，持美国越来越不受尊重的观点的美国人数量都占据大多数，从56到71%不等。

公众人士的看法，与他们支持的党派挂勾。42%共和党人认为，全球不像从前一样尊敬美国，而87%民主党人表示同样观点，两者差距超过40个百分点。

这个趋势并非首见，在奥巴马执政期间内，高达81%的共和党人，认为美国受尊重程度下降，但持同样观感的民主党人不足60%；小布什总统2004年展开第二届任期时，48%共和党人认为全球对美国的尊重程度不如以往，持相同意见的民主党人高达81%。