德《明镜周刊》获奖记者．承认多年来虚构新闻 德国备受敬重的媒体《明镜周刊》周三爆出震惊全球媒体的新闻，揭露该周刊其中一名获奖的调查报道记者多年来编造新闻。

（德国．法兰克福20日讯）德国备受敬重的媒体《明镜周刊》周三爆出震惊全球媒体的新闻，揭露该周刊其中一名获奖的调查报道记者多年来编造新闻。

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该周刊透露，调查报道记者雷洛狄欧斯承认，刊登在该周刊纸版和线上的60篇文章中，至少有14篇是编造的，连受访者的对话都是虚构的。由于他曾是自由撰稿人，为其他著名媒体如德国的《日报》、《世界报》和《法兰克福汇报》星期日版供稿，因此事件或影响其他传媒机构。

曾获CNN年度记者大奖

33岁的雷洛狄欧斯是德国著名记者，为《明镜》供稿7年，多次获调查新闻报道奖项，包括CNN2014年度记者大奖。本月较早时，他凭一篇关于叙利亚男童的故事，获得德国年度记者奖。

首先对雷洛狄欧斯起疑心的是跟他合作的另一名记者莫雷诺。二人于今年11月合写一篇名为《边境猎人》的文章，是关于一个在美国与墨西哥边境巡逻的自卫队的故事。

莫雷诺觉得雷洛狄欧斯所写的部份细节可疑，于是找到两名雷洛狄欧笔下的“受访者”，但二人表示从未见过他。

《明镜》得到资料后与雷洛狄欧对质，他起初否认指控，但终在上周承认不单虚构一篇故事，部份已刊出的文章也是编造的。包括一名在关塔那摩湾的也门囚犯的故事、一个关于美国美式足球明星科林卡佩尼克的故事，以及虚构他看到写着“墨西哥人勿进”的手绘标志等。

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《明镜周刊》震惊道歉

1947年创办的《明镜周刊》每月发行量72.5万，网上读者逾650万人。周刊就事件发声明，指非常震惊，并向读者及那些受影响的“受访者”郑重道歉，又形容这是创刊70年来的一次严重打击。公司已成立委员会，调查所有雷洛狄欧斯写过的故事。

雷洛狄欧斯已经辞职，他向《明镜》道歉，表示感到羞愧，又说自己“有病要寻求协助”。