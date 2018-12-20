陈祈福：与东盟中国携手‧马清真食品商机无限 他觉得，马来西亚与中国在地理位置上一衣带水，马来西亚华人与中国更有着血浓于水的深厚情谊。

马中总商会与中国国务院国有资产监督管理委员会商业机关服务中心代表团交流后合影。左起为陆文佳、王磊、杨百成、王兵、张丽、于池、陈祈福、张彬、林隆发、陈乙丹、邱建成、陈润群、陈奕卉、强一俏、陈诗佩及陈俊升。（图：星洲日报）

（吉隆坡20日讯）马中总商会副总会长陈祈福认为，马来西亚食品企业近年除了大力发展进口食品领域，在清真食品、谷物面粉制品、海鲜加工产品和奶制品等领域都蕴藏着巨大的潜力。

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他今日主持中国国务院国有资产监督管理委员会商业机关服务中心代表团交流会上表示，马来西亚清真食品产业也逐渐影响着世界穆斯林食品行业的标准，与东盟和中国携手为清真行业创造无限的商机。

他觉得，马来西亚与中国在地理位置上一衣带水，马来西亚华人与中国更有着血浓于水的深厚情谊。

“中华文化产品尤其是中国传统食品在马来西亚得到完整的延续，也实现著长期可持续的发展，可以说，我国是中国本土外，中华文化和传统食品发展最好的国家之一。”

“马中总商会为本土食品行业的发展发挥不可或缺的作用，为中国食品进口进行不懈的努力，为中国传统食品顺利进入我国争取许多权益。”

于池：中不怕贸易战

中国国务院国有资产监督管理委员会（SASAC，简称国务院国资委）商业机关服务中心主任于池表示，他们一行6人代表团初次前来马来西亚进行食品贸易的考察、学习及交流。

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他说，中国主席习近平的一带一路倡议获得许多国家的响应，也得到马来西亚国家各个阶层与商会的大力支持。

对于中美贸易战的影响，他坦言，中美贸易战不是他们愿意看到的，而他们对此也不怕。

“我们在中美贸易额比较大，但它只影响中国国内生产总值0.8至1%，对我们正在发展的市场经济和影响没有那么大。”

“我们要稳定市场和生产，也希望中外企业家坚定信心，继续和中国一道改革开放，因为中国占有世界人口五分之一，有960多万平方公里（土地面积），这么大的资源市场，是所有工业体系最齐全的国家之一，而我们现在正建设中国特色社会主义市场经济，愿意和通商友好往来的国家保持友好关系，并欢迎所有企业家去那里投资办厂，没有任何障碍。”

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出席者包括中国国务院国有资产监督管理委员会轻工机关服务中心主任王兵、管理局副局长张丽、商业机关服务中心处长杨百成、王磊、副总经理陆文佳、海鸥企业有限公司业务运营经理陈润群、马来西亚中国医药保健品食品商会副会长林隆发、奥士卡集团企业投资部副总裁张彬、纳柯达企业董事经理陈乙丹及夫人陈奕卉、Wong&Partners业务扩展与市场营销顾问—中国部强一俏、Public Award有限公司董事邱建成、马来西亚Arumax Merchants有限公司营运经理陈俊升、私人助理陈诗佩等人。