莫哈末哈山依斯迈代2高职·整合派系期许成考验 巫统主席拿督斯里阿末扎希不堪党内逼宫压力放假交出职权，巫统署理主席拿督莫哈末哈山受委为代主席，而副主席之一的拿督斯里依斯迈沙比利则执行署理主席的职务，不过最高理事却对新的变动有不同的期许。

（雪兰莪．八打灵再也20日讯）巫统主席拿督斯里阿末扎希不堪党内逼宫压力放假交出职权，巫统署理主席拿督莫哈末哈山受委为代主席，而副主席之一的拿督斯里依斯迈沙比利则执行署理主席的职务，不过最高理事却对新的变动有不同的期许。

广告

莫哈末哈山和依斯迈沙比利要如何整合各派系的期许，还有前主席拿督斯里纳吉留下的势力，考验他们的智慧与谋略。

达兰：应了解全民期望

向来被视为巫统开明派的最高理事拿督阿都拉曼达兰受询时对星洲日报说，他希望新的领导人尝试了解不仅是巫统党员，还包括普罗大众的需要和希望。

他说，巫统虽是马来政党，但也要被视为是一个照顾全民利益的政党。这是非常重要的。

他强调，新领导人一开始的几个步骤一定要正确，这是非常重要的，巫统需要发出对的讯号，不仅是给巫统的党员，还有所有的大马人，这是新巫统前进的方向。

洛曼要求延续38措施

广告

不过，被视为是纳吉支持者的另一名最高理事拿督洛曼则促请2人延续党主席所推行的21个步骤及7项核心，确保巫统能重新执政的38项措施。

他对星洲日报说，莫哈末哈山应该专注在这38项措施上，因为这是党领袖在文冬珍达拜益经过冗长脑力激荡所讨论出来的结果。依斯迈沙比利是最高票的副主席，由他执行署理主席的职务合情合理。

阿莎丽娜：速公布领导方案

巫统最高理事拿督斯里阿莎丽娜对新海峡时报说，在巫统主席放假并把权力交给署理主席之后，巫统领袖希望新的领导层能尽快公布领导方案。

广告

她说，巫统党员正等待执行莫哈末哈山“强而有力的方案”（drastic touch），以稳定党。

“这是主席把职务交给莫哈末哈山后，他需要做的。我希望他能够应对危机，为党的领导制定明确的方向。

“我相信党主席交出职权的决定并不容易，然而他展示了他的政治成熟及专业。”

巫统今开最高理事特别会议

另一方面，莫哈末哈山对星洲日报说，巫统星期五将召开最高理事会特别会议，过后会召开新闻发布会作出交代。