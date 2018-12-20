明年落实汽油津贴．通膨料升温至2.2% 大马11月通膨温和增长0.2%，经济学家普遍预期全年通膨将企于1%低位，但忧虑政府明年落实针对性汽油津贴措施可能推高通膨压力，料2019年通膨率将翻倍至2到2.2%。

（图：马新社）

（吉隆坡20日讯）大马11月通膨温和增长0.2%，经济学家普遍预期全年通膨将企于1%低位，但忧虑政府明年落实针对性汽油津贴措施可能推高通膨压力，料2019年通膨率将翻倍至2到2.2%。

广告

核心通膨持续走高

反映生产成本上扬

11月通膨增速减缓至0.2%，但核心通膨却连续3个月走高，按年起0.4%，联昌研究说核心通膨与通膨率走势分歧，而核心通膨走扬可能反映生产成本上涨。

“不过，国际油价大跌已促使12月RON97汽油价格下调至每公升2令吉50仙，而RON95汽油价格则保持不变，同时配合圣诞佳节到来，国内贸易及消费事务部已将16项食品列入管制，有望维持物价稳定。”

今年全年通膨仅1%

肯纳格研究预期12月通膨将持续处于1%以下低位，主要是佳节需求高涨、弱势马币和季候风等因素将遭低油价和高比较基础相抵销。

“今年以来，我国通膨率从去年的3.8%放缓至1%，预期全年通膨率将触及1至1.5%目标的低端。”

广告

展望2019年，多数证券行预期通膨率将从低位反弹，大众研究说，明年通膨走高将纾缓私人投资压力，但忧虑明年第二季落实的针对性汽油津贴措施可能拖慢私人开销增长。

“此外，马币可能续贬也将损害消费者开销意愿，让我们担心明年私人消费增长很可能回撤。”

不过，艾芬黄氏研究对针对性汽油津贴措施并不感到忧虑，主要是以当前油价来看，新措施带来的影响仍在可管理水平。

“因此，我们预期明年通膨率将介于2至2.2%。”

广告

但达证券指出，尽管低比较基础将主导明年通膨表现，但在油价突然飙高、地缘政治危机升温和中国与美国贸易战恶化等风险下，通膨率很可能冲高至2.5至3%。

国行料按兵不动

尽管如此，各大证券行普遍预期通膨率不会动摇国家银行明年货币政策立场，隔夜政策利率将按兵不动，因国家经济并未出现过热迹象，国行并无升息理由，但联昌研究却独派众议，预期国行将在明年杪升息25个基点至3.5%，主要考量通膨压力低于预期和联储局利率正常化周期可能告一段落。