杨美盈诉嘉马诽谤案．调解2小时没达共识 在经过逾两小时的调解后，能源科艺环境部长杨美盈因不满被指滥用雪州乐龄亲善基金（SMUE），而起诉红衫军领袖拿督斯里嘉马诽谤一案，仍无法取得和解。

杨美盈（右）在百忙中抽空赴法庭与嘉马进行调解，惟俩人最终无法取得共识；左为其代表律师奈也。

（吉隆坡20日讯）在经过逾两小时的调解后，能源科艺环境部长杨美盈因不满被指滥用雪州乐龄亲善基金（SMUE），而起诉红衫军领袖拿督斯里嘉马诽谤一案，仍无法取得和解。

广告

杨美盈和嘉马是于今午2时30分赴吉隆坡法庭中心进行调解，惟在经过调解官努鲁丽兹万逾两小时的调解后，双方仍无法达成共识来和平解决这次的法律纠纷。

杨美盈和嘉马是在高庭法官拿督聂哈斯末的建议下进行调解，不过，杨美盈的代表律师奈也说，其当事人已开出非常合理的和解条件，只要嘉马同意，事情就可圆满的解决。

他强调，整起事故根本是嘉马无事生非，所以嘉马必须为本身的错误负法律责任。

若不和解案明年4月审

他说，案件已展延到明年1月10日，好让双方有更多的时间就和解一事继续进行谈判；若俩人仍无法和解，案件将于明年4月15日至17日进入审讯阶段。

另外，嘉马在受访时声称，他已竭尽所能寻求和解，不过，双方仍在一些和解条件上无法取得共识。

广告

35岁的杨美盈是于2017年6月14日入禀高庭，她在诉状中披露，嘉马是于2017年3月21日召开新闻发布会发表诽谤她的言论，指控她滥权、滥用雪州基金谋取私利，是一个不道德、不可信、骗子、贪污舞弊及没有资格担任领袖的人。

索取500万普通赔偿

她表示，嘉马的指控是毫无根据、虚假及残酷的，意图贬低她的社会地位，让民众仇视、鄙视及憎恨她，严重影响了她的声誉及形象。

除了向嘉马（48岁）索取500万令吉的普通赔偿外，她也向嘉马追讨加重赔偿、惩戒性赔偿和损害赔偿，同时，她要求高庭发出禁令，禁止嘉马或其代理继续针对相同的课题发表或散播诽谤她的言论。

广告

她认为，除非高庭发出禁令，否则嘉马将继续撰写、发表，甚至刊登诽谤她的言论。