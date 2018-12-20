扎希声言起诉退党议员．阿尼法：没人接律师信 虽然巫统主席拿督斯里阿末扎希扬言会起诉退党的巫统议员，不过至今仍未听闻有人收到律师信。

（雪兰莪．八打灵再也20日讯）虽然巫统主席拿督斯里阿末扎希扬言会起诉退党的巫统议员，不过至今仍未听闻有人收到律师信。

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前外交部长兼金马利区国会议员拿督斯里阿尼法受询时对星洲日报说，他没有收到巫统发出的传票或律师信。

“你告诉我，有谁收到传票了？”

不会加入其他政党

在9月19日宣布退党以后，阿尼法一直非常低调，他的名字鲜少出现在媒体上，他表示，自己不会加入其他的政党。

他坦言有朋友问他要不要成立新政党，“这不在我的想法内。”

他笑说，“我就是主席、总秘书和党员。我会保持独立人士的身份。”

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退出巫统的日里国会议员拿督斯里慕斯达法也说，他还没有收到巫统入禀法庭，起诉他退党对党造成损失的传票通知。

他受询时对新海峡时报说：“我现在放假，花时间和我的孙子在一起。没有跟紧目前的政治局势，也不懂发生了什么事。”

也是前贸工部长的他是巫统17名退党的国会议员之一。他是回应巫统主席拿督斯里阿末扎希最近的言论，指巫统已经针对在十四届全国大选后退党的国会议员采取法律行动，并已经在11月14日发出了传票。

慕斯达法在9月18日退出入党超过40年的巫统并加入土团党。