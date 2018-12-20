“拉蒂法朋党论诽谤”．5蓝眼党员向纪委会投诉 公正党前法律局主任拉蒂法指该党主席拿督斯里安华，在委任各州主席人选上有朋党及裙带关系之嫌，5个区部党员今日因此向纪律委员会投诉，认为拉蒂法的言论具诽谤性、破坏党形象及违反党纪。

莫哈末法拉兹（中）表示，拉蒂法的言论具有诽谤意味，且破坏党形象及违反党纪，因此连同5个区部党员向纪律委员会投诉；右为卡马鲁哈达。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也20日讯）公正党前法律局主任拉蒂法指该党主席拿督斯里安华，在委任各州主席人选上有朋党及裙带关系之嫌，5个区部党员今日因此向纪律委员会投诉，认为拉蒂法的言论具诽谤性、破坏党形象及违反党纪。

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这5名来自雪兰莪州巴生、瓜拉冷岳和格拉纳再也，以及彭亨州英迪拉马哥达和巴耶勿刹区部的党员，今午前往公正党总部呈函投诉。

公正党巴生区部宣传局主任莫哈末法拉兹在新闻发布会上说，拉蒂法指责安华用人唯亲及裙带关系，但实际上安华已根据党章第21.8条文履行规定，在征询各州区部主席的意见后，由主席委任州主席人选。

“公正党允许党员表达不满与关注，因此我们尊重拉蒂法发表意见的权利，但她应根据正确的管道，在不受媒体操纵的情况下发表看法。”

他说，拉蒂法向媒体发表的言论如同向外界展示公正党的弱点，尤其人民对于党领导层的问题已感到厌倦。

他表示，拉蒂法的言论具有诽谤意味，且破坏党形象及违反党纪。

盼努鲁重新考虑辞党职决定

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此外，莫哈末法拉兹也希望公正党前副主席努鲁依莎重新考虑辞去党职的决定，并表示党员都很希望她回来。

“她在政坛上不是新人，她已经为人民抗争了20年。她是由党员选出来的，不是由他的父亲挑选。”

公正党英迪拉马哥达区部副主席卡马鲁哈达说，努鲁依莎是该党副主席，不是因为裙带关系或偏袒，而是党员认为她是最佳人选。

他认为，必须针对攻击党领导层的党员采取适当的行动。

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拉蒂法于12月17日发表文告，指州主席人选多数来自单一阵营，至少有3个州属即雪州、森美兰及柔佛区部主席支持的是另一个人选，但安华却选择忽视，挑选单一阵营的人选出任州主席职。