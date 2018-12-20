警方突击高级公寓捕19人‧女艺人参加毒趴 警方进行尿检后发现，这19名21至40余岁的嫌犯中有11人涉毒;而该名年约40余岁，活跃于网络短剧及电视剧的女艺人虽然没有涉毒，不过警方依然将她带返警局助查。

（吉隆坡20日讯）一名女艺人与另外18名男女疑受一名拥有拿督头衔的商人邀请，参加一个毒品派对寻欢，结果遭闻讯的警方上门突击，19名男女全数被捕。

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警方进行尿检后发现，这19名21至40余岁的嫌犯中有11人涉毒;而该名年约40余岁，活跃于网络短剧及电视剧的女艺人虽然没有涉毒，不过警方依然将她带返警局助查。

来自金马警区总部毒品罪案调查组的警方是在昨日凌晨12时30分，前往吉隆坡市中心地区一栋高级公寓8楼单位展开突击行动。

拿督商人租单位邀参加

警方除了在现场逮捕这19名男女外，调查也发现，进行派对的单位是一名拿督头衔的商人以1000令吉租下，警方在现场发现4个装有冰毒的黑色塑料袋。

据悉，该名商人是以手机通讯软件WhatsApp发送邀请给出席者；警方也将派对现场多个音响器材及灯光等一并充公作调查。

对此，金马警区副主任鲁迪警监证实此行动，不过以案件正在调查为由拒绝发表详情。