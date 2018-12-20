美国升息．全球股市倒地．马股一度泻25点．2年新低 美国“息魔”再出，全球股市集体倒地，马股盘中一度巨挫24.71点至1630.95点的2年新低，惟稍后投资者从过敏反应回神，让跌幅收窄，全天下跌5.10点，报1650.56点。

（图：美联社）

（吉隆坡20日讯）美国“息魔”再出，全球股市集体倒地，马股难幸免，追随全球股市跌势，盘中一度巨挫24.71点至1630.95点的2年新低，惟稍后投资者从过敏反应回神，让跌幅收窄，全天下跌5.10点，报1650.56点。

广告

综指收跌5点

美国联储局不理会反对声浪，19日例会后做出今年第四度加息0.25%决议，缩表步伐维持不变，美股当天急杀后，亚股周四承压，导致马股追随跌势。

全球股市“黑面”，让马股无法延续周三强涨20点的利好，周四在联储局看淡明年全球和美国经济前景惊吓下急跌；富时综指低开21.25点或1.28%至1634.41点开市，盘中最低挫跌1.49%至1630.95点。

马股几乎所有指数下跌，富时全股指数跌26.47点或0.23%，报11263.33点；创业板指数也挫55.41点或1.31%，收在4191.66点。

30大富时综指成份股有半数下跌，重挫富时综指表现。

全球经济成长存隐忧

广告

丰隆研究表示，马股面对国内外不明朗因素，前景持续逆风难行。“中美贸易战、全球缓和，大宗商品价格疲软，加上国内财政显弱和企业盈利看淡，都会是拉扯马股下跌的元凶。”

丰隆预期短期内，马股的支持在1600至1626点，而阻力在1665至1678点。

MIDF研究预计，配合联储局正常化计划，可以预见在财政政策扩张、乐观的经商环境、家庭开销增加、全球原产品价格逐步上扬、通膨压力增加及劳动市场收紧下，美国经济维持乐观。

该行预计，联储局将在明年升息两次。

广告

联储局虽然暗示明年加息次数将由9月时的3次降为两次，惟同时调低美国经济增长预测，主席鲍威尔在新闻发布会上也言明忧虑明年全球经济增长前景。

亚股全墨

日股挫2.84%

联储局不够“鸽”，隔夜美股重挫，拖累包括日股、港股与中股等主要亚股今日同步震荡走跌。

美国年内4次加息，尽管市场已经做好心理准备，惟联储局表明将以目前的速度缩减资产负债表，加上市场认为联储局尚不够“鸽派”，以致拖累亚股全盘皆墨。

美国第四度升息不令人意外，官员预期明年只会升息2次，照理讲应能稳定市场人心，美股却掉头重挫，分析认为，关键在投资者期望过高，而联储局不够鸽派。

联储局无视总统特朗普施压，升息0.25%，使联邦资金利率目标区间达2.25%至2.5%。美股道琼斯工商指数盘中一度劲扬381点，升息决策出炉后走势反转，终场下挫351点，3大指数都收在今年最低点。

联储局主席鲍威尔下午出席新闻发布会时，美股跌势加剧，道琼指数一度大跌逾500点，背后反映期待与现实另一落差。

联储局主席的谈话无法消除投资者对政策紧缩遏制经济成长的疑虑，引发美股卖压。

美中贸易战和经济成长放缓的疑虑，已拖累日股自1月时的高点下滑逾20%，日股料将跌入熊市。

隔夜美股大跌，亚股随之惨绿，其中日本日经指数跌幅最重，达2.84%，香港恒生指数跌0.94%、韩国首尔综指跌0.90%、澳洲挫1.36%、中股跌0.52%。

东盟股市也全倒，其中菲律宾下跌0.21%，新加坡海峡时报指数挫跌0.52%。

香港金管局也随美国步伐，宣布加息25个基点，至2.75%。

值得注意的是，尽管联储局表态明年将继续升息，惟市场预测联储局最快可能在2020年开始降息。