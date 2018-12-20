头颈有伤痕疑遭谋杀‧近打河发现腐尸 甘榜牙也警局于前日傍晚6时左右，接获公众通过电话投报指在上述地点发现有关腐尸后，即派出人员前往现场调查。

（巴力20日讯）甘榜牙也发生谋杀案，有人前日在位于双溪卡拉区的近打河里，发现一具被卡在河中树木的腐尸，颈项有一道伤痕，头部脑后也有2道伤痕，身份未详。

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中霹雳警区主任莫哈末再纳警监今天在文告中表示，甘榜牙也警局于前日傍晚6时左右，接获公众通过电话投报指在上述地点发现有关腐尸后，即派出人员前往现场调查。

右脚绑绳系沉水底摩哆

他说，警方人员抵达现场时，该具尸体仍飘浮在河面上，脸部朝下，身上没穿有衣服，仅有一件Gucci品牌的蓝色牛仔裤，尸体已经出现肿涨情况。

“当尸体被捞上岸时，警方人员发现死者的右脚被绑着一根绳子，不过绳子的另一端却是绑在一辆沉在水里的摩哆车，相信这是为了避免尸体浮出水面。”

他表示，发现尸体的地方是与大片油棕毗邻的河面，距离大路约2公里远。根据初步调查，估计死者已死去2天，不过由于现场附近没有寻获任何与死者相关的证物，目前尚未能鉴定死者身份。

他说，死者年龄约30至40岁之间，体重大约50公斤，身高约153公分，警方已将案件例刑事罪案302谋杀条文调查，目前未有嫌犯落网，希望公众如果亲友失联或对该事件有任何情报者，联络中霹雳警方。