依斯迈：全力辅助莫哈末哈山·“我会当好老二” 刚受委执行巫统署理主席职务的拿督斯里依斯迈沙比利坦言，署理主席职位是一项重担，他会做好老二角色。

阿末扎希目前只是告假和交出职务给副手，最高理事会需要讨论和认可党主席的做法。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也20日讯）刚受委执行巫统署理主席职务的拿督斯里依斯迈沙比利坦言，署理主席职位是一项重担，他会做好老二角色。

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他表示，将会全力辅助代主席拿督莫哈末哈山以巩固巫统，并挽回人民对巫统的信任，实现重新夺回布城的目标。

另外，依斯迈向星洲日报透露，巫统已定在明天召开最高理事会议，商讨党主席拿督斯里阿末扎希交出主席职务给副手的课题，同时也会商讨巫统的未来走向。

“阿末扎希仍然是正牌主席，目前只是告假和交出职务给副手，最高理事会需要讨论和认可党主席的做法。

“党主席的宣布需要获得最高理事会的支持，包括是否同意交由莫哈末哈山执行党主席职务。”

明年商反对党领袖人选

他也说，由于代主席莫哈末哈山不是国会议员，因此无法成为国会反对党领袖，巫统最高理事会将在明年1月或2月讨论国会反对党领袖人选课题，接着跟所有反对党讨论此事“下次国会会议是在3月召开，我们需要与伊斯兰党、砂拉越政党联盟（GPS）商议后选出人选。”

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依斯迈指出，阿末扎希在巫统大会上宣布巫统推行21个步骤的7项核心，确保巫统重新执政，这些举措仍会获得延续。

盼党员重新归队

“有3人竞选党主席职，党内也分成3派，即支持阿末扎希、支持前巫青团长凯里和支持话望生区国会议员东姑拉沙里。我们希望这些党员能够重新归队，团结一致继续壮大巫统。”

依斯迈也说，阿末扎希宣布告假后，巫统WhatsApp群组的成员包括一些区部主席纷纷在表示满意和接受党主席的做法，并且向后者道谢。

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他相信，随着党主席告假，巫统倒戈问题可以告一段落，接下来应关注在巫统的未来。

“大部份议员退党最大的原因是不满领导层，现在阿末扎希告假，他们已没有理由要出走。

盼不会再有党员退党

“如果还是有议员或党员要退党，这已不是领导层的问题，而是关乎个人利益因素。我希望接下来不会再有党员退党。”

另一方面，新任沙巴巫统联委会主席兼京那巴当岸区国会议员拿督邦莫达认为，虽然阿末扎希卸下职务，但他不能保证不会再有议员或党员退党。

“如果还有议员退党，肯定没有办法阻止他们。但我希望从今天起，不再有任何领袖退党。”

他向星洲日报表示，阿末扎希卸下职务给署理主席后，所有人都希望不会再有议员跳槽。

