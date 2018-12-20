女雇主铁条严重致伤改控状‧赔柬佣2万无罪释放 曾丽莉（译音）被控以铁条严重致伤柬埔寨女佣案，今日获控方修改控状成伤人罪，在受害女佣同意接受2万令吉赔偿下，被告获判无罪释放。

被告另面对以铁条严重致伤柬埔寨女佣的控状，获控方修改控状成伤人罪后，在受害女佣同意接受2万令吉赔偿下获判无罪释放。（图：星洲日报）

（槟城20日讯）曾丽莉（译音）被控以铁条严重致伤柬埔寨女佣案，今日获控方修改控状成伤人罪，在受害女佣同意接受2万令吉赔偿下，被告获判无罪释放。

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日落洞女雇主被控虐死及以铁条严重致伤女佣案，被告曾丽莉于上个月在控方提呈交替控状下，承认严重致伤印尼女佣，被判坐牢6年及赔偿10万令吉。

43岁的曾丽莉原被控于2016年7月至2017年2月25日上午11时，在日落洞住家，以铁条蓄意严重致伤一名柬埔寨女佣安聂，触犯刑事法典326条文。一旦罪成，可被判最高20年监禁，以及罚款或鞭笞。

修改控状后指她于上述时间及地点，致伤该名柬埔寨女佣安聂，触犯刑事法典323条文。罪成者可被判最高1年监禁、或罚款不超过2000令吉、或两者兼施。

但在刑事程序法典260（1）条文下（犯罪的庭外罚款），安聂今在庭上表明同意接受2万赔偿。

被告代表律师鲁本古玛则援引刑事程序法典260（5）条文，提出在受害者接受赔偿后，将被告无罪释放的要求，获地庭法官玛兹里批准。

女雇主仍在服刑中

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主控官法拉艾妮副检察司也要求，法庭发出特别准证，让受害者可尽快回家乡。

随后，被告家属准备好赔偿金，当场在律师陪同下交给受害者，受害者则在相关保护单位人员陪同下离开法庭。

虽然这项致伤柬埔寨女佣指控获无罪释放，但被告目前还是在服刑中。被告另一名代表律师为陈舜莹。