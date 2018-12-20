巫统管委会议决．莫哈末哈山任代主席 随着巫统主席拿督斯里阿末扎希宣布告假和交出党主席职务给副手，巫统管理委员会今日议决，党署理主席拿督莫哈末哈山将出任代主席，确保党的运作顺利。

莫哈末哈山将出任代主席，确保党的运作顺利。（图：星洲日报）

（吉隆坡20日讯）随着巫统主席拿督斯里阿末扎希宣布告假和交出党主席职务给副手，巫统管理委员会今日议决，党署理主席拿督莫哈末哈山将出任代主席，确保党的运作顺利。

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巫统总秘书丹斯里安努亚慕沙今日发表声明指出，署理主席的职务将由最资深的副主席拿督斯里依斯迈沙比利接手。

前乡村及区域发展部长拿督斯里依斯迈沙比利在党选中是获得最高票当选副主席。

“为了确保党工作得以顺利进行，巫统管理委员会同意让莫哈末哈山处理党主席职务，直至阿末扎希结束休假。”

“巫统现在关注的是加强领导层，并专注于巩固党的议程。”

“期望所有在各阶层巩固党的程序能够如阿末扎希所愿的获得实现。”

巫统管理委员会已经接到阿末扎希有关卸下党主席职，并移交职权予莫哈末哈山的通知。

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由于面对党内强大压力，阿末扎希是于周二晚宣布由署理主席拿督斯里莫哈末哈山代为执行其巫统主席职务，立即生效。阿末扎希形容，这是拯救巫统的折衷方案，但他没有披露莫哈末哈山将执行主席职务维持多久。

他说，他这样做的主要原因是这是巫统国会议员和区部领袖的意愿，以及为了遏止巫统议员跳槽的情况。