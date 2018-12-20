黄彦铬：免沦傀儡为母体卖命‧学生团体不应政党主导 他举例，外国大学允许学生在校园内成立政党，但学生都是因为认同其政治意识形态才结社，并非痴迷或崇拜政治明星所属的政党。

（雪兰莪‧八打灵再也20日讯）马大新青年与学术自由联盟昨晚于马大东姑大礼堂前的广场，针对教育部近期宣布废除大专法令的15（2）（c）条文，联办名为“我们是否应该让政党进入校园？”的论坛。

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马大新青年主席黄彦铬表示，若站在结社自由的原则上，他不反对学生在校园内成立拥有政治色彩的学生团体，但这项结社不应该是由政党主导操控或成为政党在校园内的支部，否则学生只会成为政党傀儡，为母体卖命。因此，任何学生团体都务必与校园外的政党切割关系、划清界限，捍卫自身的自主权。

他举例，外国大学允许学生在校园内成立政党，但学生都是因为认同其政治意识形态才结社，并非痴迷或崇拜政治明星所属的政党。

他指出，校园政党并不是一件新鲜事，大学社会主义俱乐部（University Socialist Club）就曾经在马来亚大学里活跃，直至大专法令出现后才正式解散。

大专法长期钳制缺政治教育

不过，他担忧，由于在大专法令长期的钳制下，学生参与校园的政治活动已经出现47年的空窗期，以至于突如其来的改变未必获得学生的支持回响，甚至担心缺乏政治教育的背景下，学生会容易被煽动而与政党一样爱搞民粹。

黄彦铬强调，废除大专法令不应该变成结果导向，而是必须注重其废除期间的建设工程，强化学生的自身能力。否则，大专法令废除后，学生仍然受到陈旧思维的枷锁，言论及思想无法获得真正的解放。

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因此，他也敦促教育部务必积极落实教育改革。在中小学的课程上，历史课本必须还原真相，就事论事而非刻意塑造任何一方的形象，并客观分析历史事迹；同时，教育部必须加强学生的公民意识、提倡普世价值，并贯彻人权基本知识。

他表示，学生无需自我矮化或自我否定本身的能力，因为往往惊天动地的改革运动都是由大学生自觉发起，从世纪最强的法国五月革命，到近代的台湾太阳花运动及香港雨伞运动，大学生都成为公民抗命的象征，反映当代的理想主义。在这政治乱象丛生的时代，作为当代的知识分子，大学生应该将知识化为力量，成为第三股势力去制衡朝野政党，放弃对政客的依赖，让政府还政于民，并由公民社会引导国家的前进。