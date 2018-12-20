希盟正走向失败．蓝卡巴星：收编等同背叛选民 行动党武吉牛汝莪国会议员蓝卡巴星今日提醒公众和执政党，希望联盟新政府正走向失败中。

蓝卡巴星（中）与“杨顺兴亚洲青少年羽球公开赛”得奖者合照。（图：星洲日报）

（槟城20日讯）行动党武吉牛汝莪国会议员蓝卡巴星今日提醒公众和执政党，希望联盟新政府正走向失败中。

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他促请公众和执政联盟不要被公正党领袖努鲁、拉菲兹和巫统国会议员凯里公开会面一事分散焦点，因为这只是一出“戏”。

他今日在文告中说：“大家不要被这出‘戏’分散焦点。

“让我提醒你，正在发生的事是可怕的，正发生的是希盟政府走向失败中。”

蓝卡巴所说的灾难，是希盟可能接纳近40名巫统议员。他面对很多人的提问，这些问题都与希盟考虑接受巫统议员有关。

他重申，希盟接受巫统议员就将违背选民的意愿。

他说，最近有选民问他，为何希盟会考虑接受跳槽者。

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“他说得没错。为什么？因为若我们接受那些被选民唾弃的人，我们与巫统没什么两样。

“这等同告诉人民，谢谢你们投票，但是地狱依然与你们同在。”

他形容，这项举动就像告诉选民：“谢谢你的选票，但我有自己的计划。”

根据巫文《每日新闻》报道，凯里、努鲁和拉菲兹日前会面，是要推动一个以年轻人为主的新党。

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不过，拉菲兹较后发表推文否认此事，也否认他会退出公正党。