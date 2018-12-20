退党议员半年后才可跳槽．蓝卡巴星：为何不是2年？ 武吉牛汝莪国会议员蓝卡巴星说，据知跳槽议员须成为独立议员，并在6个月后才可加入新党；他不解为何需要6个月时间，为何不是2年？这是谁定下的条件？

（槟城20日讯）武吉牛汝莪国会议员蓝卡巴星说，据知跳槽议员须成为独立议员，并在6个月后才可加入新党；他不解为何需要6个月时间，为何不是2年？这是谁定下的条件？

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议员应服务届满才跳槽

他认为，有意跳槽的议员大可在服务期届满后才跳槽，之后在大选时让人民选择。

难修宪落实反跳槽法

他并不认同一些领袖是无选择之下才跳槽，因为所有议员都有选择的权利，没有理由说他们没有选择。

蓝卡巴星昨日出席“杨顺兴亚洲青少年羽球公开赛”颁奖礼后说，若要落实反跳槽法令，须要修改联邦宪法，而修宪须要获得国会三分之二议员支持通过，目前难以实现。

询及他是否会提呈反跳槽私人法案时，他表示，将会与党领袖商讨才做出决定。

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他说，虽然槟州已通过反跳槽法令，但联邦宪法是至高的法律，联邦宪法允许结社自由。在过去，沙巴和吉兰丹曾提出挑战，但法庭的判决是无法约束议员跳槽。

他也说，当年他们还是反对党时坚守岗位，从未有过跳槽的例子。

另一方面，蓝卡巴星说，一名来自武吉牛汝莪选区的巫裔男子向他反映指如今的鸡蛋比以前贵，也很礼貌地问他：“为何这样？我们已经拒绝巫统，但他们把现在的情况变得跟以前一样。”

接受跳槽党员与巫统无异

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他说，他认同该巫裔男子的看法，若希盟接受已被选民拒绝的巫统党员，则代表希盟与巫统无异，也违背选民的委托。

他说，希盟的当务之急是继续前进，除了解决人民的生活费问题，包括降低鸡蛋的价格外，也要确保安华在大选后的2年内顺利从敦马哈迪手中接过首相的棒子，以履行希盟的诺言。

