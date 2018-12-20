旅游部长：设销售部推广‧37国售大马手工艺 他今日为第七届柔佛手工艺品嘉年华开幕后，在新闻发布会上说，该部也会根据拨款及一些情况作考虑，藉著国外手工艺品展销会的平台推介本地手工艺品。

莎拉雅（ 左起） 和莫哈末丁， 以及依布拉欣（ 右起） 与廖彩彤一起推介“ 柔佛手工艺品嘉年华”。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山20日讯）旅游、艺术及文化部长拿督莫哈末丁指出，当局计划从明年开始，在大马旅游局设在全球37个国家的办事处增设手工艺品销售部，以推广大马特色的手工艺产品。

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他说，上述计划是将大马手工艺品面向世界市场的方法之一。

他今日为第七届柔佛手工艺品嘉年华开幕后，在新闻发布会上说，该部也会根据拨款及一些情况作考虑，藉著国外手工艺品展销会的平台推介本地手工艺品。

部长在致词时透露，本地手工艺品工业的发展越来越好，截至今年11月30日，已录得4亿6500万令吉的收入，涉及业者达1万9376人，针对该领域的增长，他冀望明年可达到5亿令吉的目标。

另外，他说，为进一步提升本地手工艺品的品质和水平，大马手工艺品中心（Kraftangan Malaysia）也拟议落实由大马国家手工艺品学院（Institut Kraftangan Negara）所主导的“大马技术证书计划”（Program Sijil KemahiranMalaysia），望能通过该学院设在吉兰丹、登嘉楼及彭亨州的分院，推动峇迪、木制产品和金属领域的手工艺品师的培训。

他续指出，2019年，旅游、艺术及文化部定下吸引2630万旅客的目标，这对手工艺品业来说是一个推进该领域发展的好机会。

今年的柔佛手工艺品嘉年华，从本月20至30日在淡杯安沙娜广场举行，展出的手工艺品单位达300个。

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大马手工艺品中心主任依布拉欣指出，2016年的嘉年华共吸引近10万人次参与，创造逾500万令吉的销售佳绩，今年，大会定下10万人次及600万令吉销售额的目标。

柔佛州妇女发展及旅游委员会主席廖彩彤，以及旅游、艺术及文化部副秘书长莎拉雅，也出席活动。