巴菲特套利加拿大Home Capital “股神”巴菲特的投资旗舰波克夏，同意大幅减持加拿大房屋抵押贷款服务商Home Capital权益。相比起当年的入股价，波克夏在本轮交易获利逾70%。

（美国．纽约20日讯）“股神”巴菲特的投资旗舰波克夏，同意大幅减持加拿大房屋抵押贷款服务商Home Capital权益。相比起当年的入股价，波克夏在本轮交易获利逾70%。

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Home Capital与波克夏公布，波克夏会把持有的大部份股份售回给Home Capital，令波克夏持股量从20%降至少于10%。

去年，波克夏向陷入财政困难的Home Capital提供20亿美元信贷，换取其股份及认股权。当时，波克夏的每股成本价为9.55加元。根据两间公司今次公布，Home Capital的回购价为16.5加元，意味波克夏账面获利达70%。

波克夏指出，Home Capital股东反对波克夏进一步投资，而Home Capital已向波克夏偿还信贷，相关投资规模亦不符合波克夏一贯投资策略，因此选择套现。