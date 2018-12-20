教总：不符学习能力‧华小科目太难影响学习 根据教总展开的“华小KSSR课程网上问卷调查”显示，一些华小科目的课本内容过于深澳，特别是一年级修订版的情况尤为严重。

（雪兰莪‧八打灵再也20日讯）教总建议教育部，必须加以关注一些华小科目的课本内容过于深澳的问题，因为这并不符合一般学生的学习能力，只会打击学生的信心和抹杀他们的学习兴趣，进而影响他们的学习。

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根据教总展开的“华小KSSR课程网上问卷调查”显示，一些华小科目的课本内容过于深澳，特别是一年级修订版的情况尤为严重。

调查显示，超过半数学校的教师都认为，除了英文科，其他修订后的一年级课题，包括华文、马来文、数学及科学都不符合一般学生的学习能力，影响学生的学习，这是教育部必须加以关注的。

调查显示，介于49至69%的学校认为，一至六年级的马来文课本内容太深，特别是一年级的修订版，高达69%的学校认为太过深奥。

内容应由浅入深

教总建议课本的内容应由浅入深，而且必须以第二语文的学习方式循序渐进，才能真正提升华小学生的马来文水平。

报告说，华文课本方面，一些学校建议应重质不重量，并调整课文长度或删减篇数，让教师有更充足的时间教会学生赏析每一篇课文及掌握深究课文的能力，从而提升学生学习华文及阅读的兴趣。

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此外，多达60%的学校表示，一年级和六年级的数学课本太深，甚至指目前的数学科是在测试学生的语文及理解能力，而不在于巩固学生对数学的掌握能力；因此建议当局不应一味为了要求高思维，而忽视学生对数学的基本运算能力和认知。

科学课本内容与生活无关

与此同时，有高达56%的学校表示，修订后的一年级科学课本太深，不仅部份内容与学生的生活环境没有密切关系，而且使用过多一年级学生无法理解的科学字汇，造成学习上的障碍。

至于英文课本方面，教育部于2018年在各源流小学一二年级采用剑桥大学出版社的《Super Minds》英文课本内容虽然比较浅，但课本有很多教学活动，而且比较生动；不过由于内容以国外的情况为主，因此难以贴近学生的实际生活。

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共有605所华小（占华小总数的46.64%）参与了此次的问卷调查，不过，由于一些华小并没有填写所有5个科目的问卷，而只是选择性填写，因此具体的情况分别为华文（479所）、马来文（476所）、英文（492所）、数学（489所）、科学（502所）。

建议KSSR和KBSR取平衡

另一方面，根据教总的调查显示，有较多学校认为注重高思维思考的KSSR课本，比较为注重语法教学和书写能力的KBSR课本更加适合学生，因为较为生动有趣和多元化，有助于提升学生学习语文和数理的兴趣。

对此，教总建议教育部能够在KSSR和KBSR之间取得平衡，以真正提升学生对语文和数理科的掌握能力，例如在低年级阶段的语文科，学校认为可以着重在打好学生的语法基础，而到了高年级阶段，才加强学生的高思维学习。

此外，有介于61至76%的学校回馈表示，教育部没有为各个科目提供足够的教具和教材软件，以辅助教师的教学和学生的学习。

大部份学校表示，虽然在教学上可以通过种种有趣的活动来提升学生对语文科和数理科的兴趣和掌握能力，但为了巩固和加强学习成效，因此，需要额外活动和作业簿来辅助教学，以确保学生做好足够的准备应付小六评估考试（UPSR）考试。

超过70%的学校表示，需要采用额外的活动和练习作业簿来辅助教学，以提升学习的成效，特别是到了第二阶段，多达80%以上的学校有同样的看法。其中对于六年级的科学和数学科，更是超过90%的学校表示有此需要。

要应付考试

填鸭式仍占主导位置

报告说，大部份学校都认同KSSR课程比较有趣、活泼及多元，仅有少过半数的学校认同该课程可以减少填鸭式教学；因此，这也反映出填鸭式教学继续占据主导的位置，而主要原因就是为应付考试，特别是UPSR。

报告指出，各个学校在“KSSR教学成效是否更好”方面所给予的回馈，各个科目百分比都偏低，和过去比较，考试成绩明显有所下滑，其中百分比最高的是英文科。

“20至22%的学校表示，在KSSR课程下，一至六年级英文科教学的成效比以前更好；而一年级数学的教学情况则尚为严重，只有9%的学校表示教学成效更好。”

“上述现象说明，普遍上学校都认为以考试为导向的KBSR会让学生考获更好的成绩，教学成效更好。”

报告说，由于我国目前的教育制度依然是以考试为主，而KSSR的教学目标与过去以考试导向的KBSR不同；因此，如果UPSR考试继续存在，老师的教学法也难以改变，毕竟KBSR的教学方式比较能有效应付考试。