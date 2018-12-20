峇吉星：曾是受害者．“火箭为何纵容‘青蛙’” 民政党副主席拿督峇吉星说，人民要求行动党回应，沉默就是同谋，行动党本身就是2009年霹雳州宪法危机中“青蛙文化”的受害者，该危机导致霹雳州民联政府遭击溃。

（吉隆坡20日讯）民政党副主席拿督峇吉星说，人民要求行动党回应，沉默就是同谋，行动党本身就是2009年霹雳州宪法危机中“青蛙文化”的受害者，该危机导致霹雳州民联政府遭击溃。

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“为何行动党现在保持沉默，甚至以更糟的理由来纵容同样的文化和实践呢？”

峇吉星在文告中说，行动党是否会单方面宣布希盟已经灭亡，并再组另一个联盟？毕竟行动党在2015年前曾如此做过，我们不会惊讶看到行动党重复同样的伎俩，因为这可以让行动党摆脱任何责任。

指哥宾星选择性回复

他希望雪州行动党主席兼蒲种国会议员哥宾星有勇气发声，并坐言起行，证明拥有42个国会议席的行动党不害怕反对土团党。

他说，哥宾星表明不会与巫统合作，因为这是底线。这明显是一个选择性的回复，未能解决越来越多民众对行动党的批评，因为他没有在土团党接受巫统逃兵上划清界限。

“随着巫统逃兵通过土团党加入希盟，行动党如何能保持不与巫统合作？现在土团党已变成‘巫统2.0’，忽视民主精神、公共道德，甚至政治道德。我们不要忘记土团党也是从巫统分裂出来的。”

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他表示，哥宾星是否同意林吉祥需要更多马来人支持的论点，以作为与“新巫统”合作，并取代代议制民主的借口？